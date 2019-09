Al pattinodromo di Marghera la 17. edizione Grand Prix Città di Venezia

Si è svolta oggi al pattinodromo di via della Fonte a Marghera la 17. edizione del Grand Prix Città di Venezia, manifestazione sportiva promossa nell'ambito de "Le Città in festa" dall'associazione sportiva dilettantistica Pattinatori Marghera sotto l'egida del Coni e della Federazione italiana sport rotellistici. A portare il saluto dell'Amministrazione comunale è intervenuto l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

Alla manifestazione, che ha visto i partecipanti gareggiare nelle corse su pista suddivisi nelle varie categorie (giovanissimi, esordienti, ragazzi, allievi, juniores e seniores, maschili e femminili), hanno partecipato centinaia di atleti provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e isole.



“Il nostro ringraziamento - ha dichiarato l’assessore Venturini - va all’associazione dilettantistica Pattinatori Marghera per la passione che mette e al loro presidente Francesco Topan, che da sempre è una colonna portante di questa attività. Il pattinaggio Marghera insegna valori, promuove lo sport e per noi è importante essere qui per manifestare l’apprezzamento del Comune per questa disciplina sportiva e per questa realtà associativa di Marghera, che rappresenta un’eccellenza di questo sport sia per quanto riguarda l’aspetto atletico sia in ambito educativo”.

Venezia, 15 settembre 2019