Il saluto dell'assessore Romor alla “Giornata della Vela-Un cuore in forma”

Una giornata all'insegna dello sport, del divertimento, ma anche della solidarietà, quest'oggi, all'isola della San Giorgio, con la “Giornata della Vela- Un cuore in forma”.

All'evento, promosso dalla Compagnia della Vela, in collaborazione con l'associazione “Un Cuore Un Mondo” di Padova, ha presenziato, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore alle Politiche educative, Paolo Romor.

“La vela – ha sottolineato nel suo intervento di saluto Romor – è uno sport sano, un'attività che, in particolare, può portare grandi benefici ai bambini e agli adulti che soffrono di malattie legate al cuore. Ed è bello che oggi sport e solidarietà camminino ancora una volta assieme.”

Nel corso della giornata ai partecipanti è stata data l'opportunità di provare ad andare in barca a vela, prima con un veloce corso di teoria generale, e poi con uscite in laguna, in compagnia di velisti esperti.