"Miur Sport Award 2018/2019": questo pomeriggio al Coni di Mestre le premiazioni degli alunni vincitori

Cinquantuno scuole di ogni ordine e grado della provincia partecipanti in 17 diverse discipline sportive (alcune delle quali, come atletica o nuoto con molteplici specialità), 21 giornate di gare provinciali, e 14 a livello regionale.

Questi solo alcuni dei numeri del “Miur Sport Award 2018/19”, la manifestazione promossa dal Panathlon in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, che questo pomeriggio al Coni di Mestre, ha vissuto il suo momento finale, con la cerimonia di premiazione degli studenti e degli istituti vincitori, a cui ha preso parte, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano.

Presenti inoltre, tra gli altri, il presidente del Panathlon Club Mestre, Fabrizio Coniglio e il referente dell’Ufficio scolastico regionale a supporto e sostegno alle attività per il benessere psicofisico e sportivo degli studenti e delle studentesse, Alberto Libralesso.

“Mi congratulo – ha sottolineato nel suo intervento di saluto la presidente Damiano – con tutti voi per i brillanti risultati che avete ottenuto, ricordando però che lo sport ha un valore molto più alto di una semplice prestazione agonistica. Ha infatti un grande significato educativo: insegna a stare insieme con gli altri, a collaborare con i compagni e a confrontarsi con gli avversari, e magari anche a soffrire e a sacrificarsi per ottenere sempre qualche cosa di più. ”

Sono stati quasi 500 gli studenti premiati, a cui è stata consegnata una pergamena celebrativa, mentre agli istituti che hanno conquistato più titoli sono andati anche dei trofei..

Classifica scuole per numero di titoli vinti:

Scuole medie:

1 - "Calvino" Jesolo

2 - "Nievo" San Donà di Piave

3 - "Schiavinato" San Donà di Piave

Superiori:

1 - "Galileo" Dolo

2 - "Morosini" Venezia

3 - "Majorana" Mirano