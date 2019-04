La Gom, la Giovane Orchestra Metropolitana, il 5 maggio alle 18 arriva al Teatro Toniolo con il concerto "GOM & FRIENDS",diretto da Pierluigi Piran

Sono ottantatre elementi, in prevalenza studenti di quasi trenta scuole medie e superiori della Città Metropolitana di Venezia, insieme formano la GOM Giovane Orchestra Metropolitana, che si esibirà al Teatro Toniolo domenica 5 maggio alle ore 18.

Il concerto conclude la quarta edizione dei laboratori orchestrali ospitati da dicembre presso la Hybrid Music, le sale prove del Comune di Venezia, e successivamente presso il Teatro Toniolo.

Fondata quattro anni fa dalla sinergia tra Comune di Venezia, Associazione Amici della Musica di Mestre Onlus ed Ufficio Scolastico territoriale di Venezia – Rete della Scuole ad Indirizzo Musicale della Città Metropolitana di Venezia, allo scopo di incentivare nel territorio la pratica musicale da parte dei giovani, la GOM riunisce musicisti di un ampio bacino del territorio metropolitano (Venezia, Mestre, Marghera, Zelarino, Favaro Veneto, Marcon, Quarto d’Altino, Trivignano, Martellago, Maerne di Martellago, Olmo di Martellago, Spinea, Mira, Dolo, San Donà di Piave, Pianiga) ed extra metropolitano (Latisana, Mogliano Veneto, Trebaseleghe), in costante aumento anno dopo anno. L’organico della GOM comprende le seguenti classi di strumenti: archi (violini e violoncelli), fiati (flauti traversi, clarinetti, trombe, tromboni, sassofoni, corno francese), percussioni e pianoforti, arpe, chitarre e chitarre elettriche.

Il programma musicale, dal titolo “GOM & FRIENDS”, è la conferma che la GOM negli anni è cresciuta e maturata ed è ormai pronta ad esibirsi insieme ad alcuni artisti che si sono fatti contagiare dall’entusiasmo dei giovani orchestrali e dei loro docenti.

Il programma presenta una serie di composizioni prevalentemente di musica leggera, molto note, di grande impatto e facile ascolto, selezionate per suscitare il divertimento degli esecutori e catturare l’attenzione anche del pubblico più giovane. Brani famosissimi e pluripremiati quali Superstition di Stevie Wonder, Tango Pour Claude di Richard Galliano, The Final Countdown di Joey Tempest, un medley di musiche anni ’80 Eighties Flashback di Paul Murtha, un medley degli Abba dal titolo Abba Gold, alcune musiche da film e colonne sonore quali Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, Gonna Fly Now (dal film “Rocky”) di Bill Conti, The Lion King di Hans Zimmer.

La GOM ha debuttato al Teatro Toniolo nel 2016, si è inoltre esibita in varie occasioni: mostra-concerto “La Torre Suona” presso la torre civica di Mestre, Teatro Toniolo per la consegna del Premio Letterario Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini – Mestre, Ospedale dell’Angelo, Piazza Eventi Unieuro del Centro Commerciale Auchan Porte di Mestre, Bosco di Mestre, Liceo Scientifico Statale “Ugo Morin” di Mestre, Istituto d’Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Mestre. La GOM si è esibita il 7 ottobre 2017 al Teatro Toniolo, insieme al Coro Manos Blancas del Friuli ed al Coro e orchestra “Ferruccio Maronese” di San Vito al Tagliamento. Il concerto, dal titolo “Musica per la solidarietà” ha ricevuto il partenariato da parte del “Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale “segno di grande attenzione verso una politica educativa che fa del protagonismo dei ragazzi e della loro capacità creativa ed artistica un’azione di forte impatto culturale”. Il concerto del 5 maggio sarà replicato il 12 maggio al Bosco di Mestre, il 2 giugno presso lo Squero Monumentale di Dolo, il 22 giugno in Piazza Ferretto a Mestre ed il 4 luglio in Piazza Mercato a Marghera nell’ambito di Marghera Estate.

biglietto € 8,00.

Biglietteria del Teatro Toniolo orario: 11.00 – 12.30; 17.00 – 19.30, chiuso lunedì

www.culturavenezia.it/toniolo