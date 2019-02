Polisportiva Terraglio e M9, scenari d’eccezione per i primi appuntamenti di “Sottocasa. Il teatro nelle Città”

Burattini in palestra e commedia dell’arte al museo: con i primi due appuntamenti "Un’allegra arlecchinata" e "Don Chisciotte" andati in scena alla Polisportiva Terraglio e all’M9 ha preso il via oggi il progetto “Sottocasa. Teatro nelle Città”.

L’iniziativa, promossa dal Teatro Stabile del Veneto e dal Comune di Venezia, porta lo spettacolo fuori dalle storiche sale per animare nuovi spazi urbani e dare vita ad un’esperienza artistica capace di mettere in contatto attori e spettatori.

Gli appuntamenti continueranno per tutto il Carnevale con repliche fino al 5 marzo all’auditorium “Luigi Sbrogiò” a Favaro Veneto e in sala San Marco a Trivignano per il Don Chisciotte, mentre i burattini andranno in scena alla Piscina del Parco Bissuola e alla Pasticceria Colpo di Frusta a Chirignago.

Informazioni su teatrostabileveneto.it

Venezia, 26 febbraio 2019