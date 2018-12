Mesthriller Xmas: Donato Carrisi al Teatro Momo venerdì 14 dicembre alle 18 presenta il suo ultimo libro Il gioco del suggeritore

È iniziato la settimana scorsa, con gli incontri con Alessia Gazzola, Gianni Biondillo e Marco Malvaldi ospiti alla libreria Ubik di Mestre, il Mesthriller Xmas, lo spin-off natalizio del Mesthriller, il festival sulla letteratura gialla, noir e thriller ideato dal blog letterario piegodilibri.it con la collaborazione del Settore Cultura del Comune di Venezia, della libreria Ubik di Mestre, del Comune di Spinea, che offre ai tantissimi appassionati l’occasione di conoscere da vicino gli scrittori più apprezzati del panorama letterario italiano e straniero.

Dopo gli incontri delle scorse settimane, sarà Donato Carrisi a chiudere il Mesthriller Xmas, con un incontro speciale che si terrà venerdì 14 dicembre alle ore 18 presso il Teatro Momo di Mestre. Dialogando con Davide Busato, Carrisi presenterà Il gioco del suggeritore (Longanesi), l’attesissimo seguito del bestseller internazionale da 3 milioni di copie Il suggeritore. Ambientato dieci anni dopo, Il gioco del suggeritore vede nuovamente protagonista Mila Vasquez, ormai un’ex poliziotta ritiratasi a vivere un’esistenza isolata in riva al lago con la figlia Alice.

Donato Carrisi, dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. È regista oltre che sceneggiatore di serie televisive e per il cinema. È una firma del Corriere della Sera ed è l’autore dei romanzi bestseller internazionali Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L'ipotesi del male, Il cacciatore del buio, Il maestro delle ombre, L'uomo del labirinto, Il gioco del suggeritore e La ragazza nella nebbia, dal quale ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente.

Davide Busato, ricercatore storico, si è laureato con una tesi sulla criminalità a Venezia. Ha pubblicato numerosi saggi, tra i quali Metamorfosi di un litorale, I serial killer della Serenissima, Venezia Criminale e Laguna di sangue.

Ingresso libero fino a esaurimento posti