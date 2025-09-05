Mostra del Cinema: l'assessore Venturini alla cerimonia di premiazione della Croce Rossa al film "The voice of Hind Rajab"

Si è tenuta, questo pomeriggio all'Hotel Excelsior, la cerimonia di premiazione della Croce Rossa Italiana al film “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, in occasione dell'82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La cerimonia ha visto la partecipazione, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, dell'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, insieme al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e al presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.

La consegna del riconoscimento è stata preceduta dalla motivazione: “Il film ha saputo incarnare in maniera esemplare i valori umanitari e universali di cui la Croce Rossa si fa portatrice. Costruito attorno alla vera voce di una bambina palestinese intrappolata sotto i bombardamenti a Gaza, la pellicola restituisce con intensità e rispetto il dramma dei civili innocenti nelle zone di conflitto".

"Al momento - ha commentato l'assessore Venturini - ci sono molte guerre e conflitti in corso nel mondo, il Premio collaterale Croce Rossa Italiana è anche occasione per affrontare queste tematiche, indicando che l'aiuto e l'azione di chi soccorre deve continuare senza interruzioni in situazioni di pericolo o di emergenza".

L'evento è stato patrocinato dal Ministero della Cultura e quello per lo Sport e i Giovani, dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia