Venezia rinnova il suo impegno europeo: adesione al bando per diventare Centro Europe Direct anche nel periodo 2026-2030

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche Comunitarie Andrea Tomaello, la delibera per l’adesione del Comune di Venezia al progetto e la partecipazione al bando “Invito a presentare proposte per la selezione di partner per lo svolgimento di attività in qualità di Centri EUROPE DIRECT in Italia” per il periodo 2026-2030.

Il Comune di Venezia partecipa a questo importante programma europeo sin dal 1998, con il proprio ufficio Europe Direct Venezia Veneto, uno dei primi ad essere attivati in Italia. Anche per questo nuovo ciclo, il Comune intende candidarsi in continuità con la rete di partner istituzionali veneti già consolidata nei bandi precedenti. L’iniziativa, promossa dalla Commissione europea, punta a rafforzare la comunicazione istituzionale dell’UE a livello locale, favorendo il dialogo con i cittadini, la diffusione delle politiche europee, l’accesso alle opportunità e il sostegno alla partecipazione civica. Ai candidati selezionati sarà riconosciuta una sovvenzione annuale di 44.000 euro, per un totale di 220.000 euro nel quinquennio 2026-2030.

"Con questa adesione - dichiara l’assessore alle Politiche Comunitarie Andrea Tomaello - confermiamo la volontà del Comune di Venezia di essere un ponte tra le istituzioni europee e i cittadini. Europe Direct è uno strumento strategico per avvicinare l’Europa ai territori, promuovere la partecipazione attiva e fornire informazioni trasparenti e accessibili su diritti, opportunità e politiche dell’Unione. La nostra esperienza ormai pluridecennale, maturata insieme ai partner veneti, è garanzia di qualità e radicamento sul territorio".

Il centro Europe Direct Venezia Veneto rappresenta da anni un punto di riferimento autorevole per studenti, enti pubblici, associazioni e cittadini che vogliono comprendere meglio il ruolo dell’Unione Europea e cogliere le occasioni che essa offre. Quest'anno, fino al 31 maggio, si terrà a Venezia la tredicesima edizione della Festa dell’Europa che ha come titolo “Noi europei”, come segno della natura europeista della città e dei partner istituzionali che vi collaborano. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, Commissione Europea - Rappresentanza in Italia.