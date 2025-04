“Noi europei”, la Festa dell’Europa dal 5 al 31 maggio

Dal 5 al 31 maggio si terrà a Venezia la tredicesima edizione della Festa dell’Europa che quest’anno avrà come titolo “Noi europei”, come segno della natura europeista della città e dei partner istituzionali che vi collaborano. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, Commissione Europea - Rappresentanza in Italia. Gli appuntamenti, che sono inseriti nel palinsesto de “Le Città in Festa”, sono stati presentati questa mattina al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, la responsabile dello Europe Direct del Comune di Venezia, Francesca Vianello, Matteo Legrenzi per l’Università Ca’ Foscari Venezia e il giornalista Carlo Mazzanti.

La manifestazione vuole ricordare il 5 maggio 1949, ovvero la fondazione del Consiglio d’Europa attraverso il Trattato di Londra, e il 9 maggio 1950, cioè la nascita dell’Unione europea con la “Dichiarazione Schuman” in occasione del discorso di Parigi. In onore di queste due date, dal 5 al 15 maggio, le facciate di Ca’ Farsetti e di Ca’ Loredan a Venezia, il Municipio e la Torre Civica di Mestre saranno illuminati di blu. “Vogliamo valorizzare la natura europeista di Venezia – ha dichiarato la presidente Damiano – e la sua anima cosmopolita per arrivare così a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani. Crediamo sia importante ricordare che siamo cittadini italiani ma allo stesso tempo lo siamo anche dell’Europa, con tutte le sfide che in questo particolare momento storico dobbiamo affrontare. Il valore della pace deve sempre rimanere il nostro baluardo, perché non possiamo dimenticare che l’Europa, grazie al coraggio e alla lungimiranza dei nostri padri fondatori, è nata proprio dalle macerie della guerra”.

Il programma 2025 della Festa dell’Europa, come ha spiegato Vianello, è infatti ricco di iniziative per favorire una cittadinanza europea più consapevole: “In un mese di manifestazioni, mostre, incontri, musica e proiezioni – ha specificato – abbiamo organizzato quasi 30 appuntamenti rivolti a pubblici diversi quali giovani, studenti, imprenditori e cittadini. Sono più di 30 i partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee, perché la ratio della manifestazione è il lavoro in rete e in sinergia”. La Festa dell’Europa a Venezia partirà ufficialmente lunedì 5 maggio, alle ore 12, con l’inaugurazione della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea” al Centro commerciale Ca’ Mestre, alla presenza delle autorità e della cittadinanza. La mostra sarà poi visitabile gratuitamente tutti i giorni, fino al 31 maggio, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Giovedì 8 maggio si terrà la premiazione delle scuole venete nell’ambito del progetto Epas, European Parliament Ambassador School, alle ore 10 nella Sala Conferenze del Centro culturale Candiani di Mestre. La mattinata è aperta anche alla cittadinanza. Inoltre, nella stessa data, il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto organizzerà il forum “Relazioni internazionali del Medio Oriente”: l’iniziativa si terrà dalle ore 10 alle ore 18 all’Arsenale di Venezia, nella sede dell’Istituto di Studi Militari Marittimi. L’ingresso è gratuito su prenotazione all’indirizzo email infoeuropa@comune.venezia.it. Venerdì 16, 23 e 30 maggio, dalle ore 15 alle 17.30, si terranno le prime 3 lezioni del corso online di europrogettazione dal titolo “La programmazione UE 2021-2027”. Domenica 18 maggio alle ore 16.30, con ingresso libero fino a esaurimento posti, ci sarà il “Concerto per l’Europa” al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Il programma completo, con aggiornamenti e informazioni su tutti gli appuntamenti, è consultabile sul sito internet del Comune di Venezia al link www.comune.venezia.it/europedirect. Per informazioni: Europe Direct del Comune di Venezia, telefono 345 8358360, email infoeuropa@comune.venezia.it.