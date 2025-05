L'intervento del vicesindaco Tomaello alla Presentazione di “Amici sempre – Com elas e por elas”

Questo pomeriggio, al Municipio di Mestre, il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello è intervenuto alla presentazione di “Amici sempre – Com elas e por elas”, incontro calcistico che punta a rafforzare l'amicizia italo-brasiliana. L’evento, organizzato dal Consolato brasiliano in Veneto con Tvpressing, squadra di calcio composta da giornalisti di Treviso, si terrà sabato 31 maggio alle ore 10 al centro sportivo Taliercio. Presenti in conferenza stampa anche la console onoraria Helen Gnocchi e il presidente di Tvpressing Tiziano Graziottin.

Inserita nel programma de “Le Città in Festa”, l’iniziativa celebra il legame tra Veneto e Brasile, nato da secoli di migrazioni e scambi culturali. In campo ci saranno una selezione di giornalisti e una squadra italo-brasiliana, con qualche "innesto" proveniente dalle Istituzioni, per ribadire il valore dello sport come linguaggio universale d’inclusione.

"Ringrazio il Venezia Calcio per aver messo a disposione il centro sportivo, segnale concreto di collaborazione", ha dichiarato Tomaello. "Il rapporto tra Veneto e Brasile è storico, non solo commerciale ma culturale. Questa giornata celebra lo sport più amato, unendo due tradizioni ricche di passione. Ma quella di sabato non sarà una giornata di solo sport: sarà divertimento, condivisione e impegno sociale".

L’evento, simbolo di amicizia, punterà i riflettori, in particolar modo, sulla lotta alla violenza di genere, coinvolgendo la comunità in una riflessione collettiva.