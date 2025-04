Si è tenuta questa mattina al Parco San Giuliano la terza edizione di “A 6 zampe nel Parco”, evento promosso dal Rifugio Enpa di Venezia e patrocinato dal Comune nell’ambito del palinsesto “Le Città in Festa”.

La manifestazione, nata tre anni fa in concomitanza con l’apertura del centro, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, sia proprietari di cani che semplici sostenitori, riuniti nel Parco San Giuliano per una camminata all’insegna della solidarietà e dell’amore per gli animali.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuto il presidente della Commissione consiliare allo Sport, Matteo Senno che ha ringraziato gli organizzatori: “Un evento che dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e realtà come l’Enpa - ha detto - Il Rifugio di San Giuliano è un esempio di eccellenza, dove impegno e passione si traducono in progetti concreti a favore degli animali e della comunità.

Oggi abbiamo visto tante famiglie camminare insieme ai loro amici a quattro zampe, ma anche tante persone che, pur non avendo un cane, hanno voluto esserci per sostenere questa causa. E' un segnale importante, che rafforza l’idea che l’adozione consapevole sia la strada giusta, e noi continueremo a supportare questo percorso.”

Il Rifugio di San Giuliano, considerato tra i più moderni del Nord Italia, solo nell’ultimo anno ha registrato oltre 3500 visitatori, è stato spiegato, interessati a conoscere le procedure per l’adozione degli animali ospitati. L’iniziativa odierna ha avuto proprio l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’adozione consapevole, grazie anche alla presenza costante dei volontari Enpa. "Un’iniziativa virtuosa della sezione di Mira-Mestre - ha aggiunto la referente Nazionale Enpa per il Veneto Valentina Perin - Questo è tra i canili più belli d’Italia, grazie a un’amministrazione attenta, buone pratiche e una struttura all’avanguardia. Oggi si vede il perfetto binomio uomo-cane, con tante famiglie che sostengono l’adozione consapevole, accompagnate dai nostri volontari”.