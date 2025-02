Giorno del Ricordo: all’M9 la proiezione del docufilm "Rotta 230 Ritorno alla terra dei padri"

Si è tenuta questo pomeriggio, all'Auditorium del Museo M9, la proiezione del docufilm "Rotta 230 Ritorno alla terra dei padri". Diretto da Igor Biddau e coprodotto con la Rai, il film racconta il viaggio della barca Klizia, effettuato nel 2023 da Fertilia - in Sardegna - fino a Chioggia, a Venezia e in Istria. Un viaggio simile a quello compiuto da un gruppo di esuli istriani che, nel 1948, con una quindicina di barche ha raggiunto la Sardegna partendo da Chioggia con un percorso durato venti giorni.

Nel corso della serata, a cura di ANVGD Comitato di Venezia in collaborazione con M9 e CINIT – Cineforum Italiano, sono intervenuti tra gli altri il presidente ANVGD Venezia Alessandro Cuk e la presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Venezia Claudia Lunian. Le immagini del film sono state accompagnate dal racconto dell’equipaggio del Klizia - composto da Giulio Marongiu, Federico Marongiu e Giuseppe Bellu - mentre il progetto è stato illustrato da Mauro Manca, presidente ANVGD di Sassari.

L'iniziativa, inserita nel calendario predisposto dalla presidenza del Consiglio comunale nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo "rappresenta un legame simbolico tra la Sardegna e il Veneto, regioni che hanno vissuto in maniera significativa la tragedia che ha coinvolto gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia" è il commento della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. "Il viaggio raccontato da Rotta 230 ripercorre la memoria storica di quel doloroso esodo giuliano dalmata, ma testimonia al contempo la grande forza, il coraggio e la resilienza di quelle genti che furono costrette ad abbandonare le proprie case e la propria terra con la speranza di ricostruire la propria vita senza perdere le proprie radici" sottolinea Damiano ringraziando "Alessandro Cuk e l’ANVGD di Venezia per rendere partecipe la nostra comunità di questi importanti momenti di riflessione e la Consulta Provinciale degli Studenti per la dimostrazione che i giovani sanno, con sensibilità e determinazione, raccogliere il testimone di una storia che non può e non deve ripetersi".