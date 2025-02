Contrasto alla violenza di genere: in funzione dal 18 febbraio i due nuovi sportelli a Ca' Foscari e Iuav grazie all'accordo con il Comune di Venezia

Apriranno il 18 febbraio - con possibilità di prenotazione già da giovedì 13 - i due sportelli antiviolenza dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Iuav a seguito dell'accordo con il Comune di Venezia firmato lo scorso dicembre. Il servizio è rivolto alle studentesse, ricercatrici, docenti e lavoratrici delle università.

Gli sportelli saranno punto di ascolto protetto, orientamento e sostegno in risposta alle richieste di informazione e di aiuto da parte di donne che vivono situazioni di violenza di genere o che desiderano approfondimenti sul tema. Opereranno in continuità e sinergia con il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia grazie a un finanziamento della Regione del Veneto e a risorse dei due Atenei. La sottoscrizione degli accordi tra i due atenei e l’Amministrazione comunale si inserisce nel processo di rafforzamento della rete territoriale tra enti, istituzioni e realtà dell'associazionismo intrapreso dal Comune di Venezia per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Questi due nuovi punti d'ascolto consentiranno di allargare la presenza sul territorio, ma soprattutto di entrare in contatto con la popolazione più giovane che frequenta le sedi universitarie, al fine di promuovere una maggiore sensibilizzazione e favorire la conoscenza e la cultura sul tema del contrasto alla violenza di genere. Il servizio sarà attivo un giorno la settimana e vedrà impegnate operatrici qualificate del Comune di Venezia.

Le modalità di accesso per i due atenei:

Apertura dal 18 febbraio, con possibilità di prenotazione degli appuntamenti dal 13 febbraio.

Università Ca' Foscari

Aperto il martedì dalle ore 11 alle 13 su appuntamento - Campus Economico, Plesso C, San Giobbe - Cannaregio 813/A , 30121 Venezia.

Possibilità di contatto anche su Whatsapp cellulare 342.1945408 il martedì dalle ore 9 alle 16.

email: antiviolenzacafoscari@comune.venezia.it

www.unive.it/sportello-antiviolenza

Università Iuav di Venezia

Aperto il martedì dalle ore 14 alle 16 su appuntamento

nella sede Iuav ai Tolentini, Santa Croce 191, Venezia.

Possibilità di contatto anche su Whatsapp cellulare 342.1945408 il martedì dalle ore 9 alle 16.

email: antiviolenzaiuav@comune.venezia.it

www.iuav.it/it/sportello-antiviolenza

Contatti Centro Antiviolenza del Comune di Venezia

telefono: 041.2744222

email: centro.antiviolenza@comune.venezia.it

Viale Garibaldi 155/A Mestre VE