La Giunta stanzia 250mila euro per il restauro di edifici di culto

La Giunta comunale nella sua ultima seduta, su proposta del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha approvato la delibera che stabilisce gli indirizzi per gli interventi di restauro a edifici di culto, nell'anno 2024, tramite quota parte dei proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria.

Si tratta di un importo complessivo di 250mila euro che verranno suddivisi, sulla scorta delle richieste pervenute e dell'istruttoria degli uffici proposti, per 20 edifici di culto che, grazie a questi fondi, potranno avere un supporto per i lavori di restauro e recupero degli immobili, che spesso sono anche delicatissimi e preziosi siti di interesse e culturale per la nostra città, oltre che svolgere un servizio a favore delle comunità locali.

Nello specifico si darà un contributo alle seguenti strutture:

Patriarcato di Venezia

S. Maria Elisabetta, Lido di Venezia – restauro altari. Euro 15.000,

S. Barbara, Mestre – ridipintura chiesa. Euro 9.000,

Natività di Gesù Cristo, Marghera – ridipintura chiesa. Euro 13.000

Madonna della Salute, Marghera – ridipintura chiesa. Euro 15.000

S. Pietro Apostolo, Favaro Veneto – cappotto alla canonica. Euro 20.000

S. Andrea Apostolo, Favaro Veneto – intervento sul campanile. Euro 15.000

S. Maria Immacolata e Vigilio, Zelarino - restauro tetto canonica. Euro 16.000

S. Cuore Immacolato di Maria, Mestre – impianto video sorveglianza. Euro 5.000

Santi Francesco e Chiara, Marghera – interventi al patronato. Euro 10.000

Santi Giobbe e Bernardino, Venezia – impianto elettrico del patronato. Euro 8.000

S. Ludovico (vulgo S. Alvise), Venezia – impianto elettrico della chiesa. Euro 8.000

S. Martino, Burano – restauro facciate chiesa. Euro 8.000

Sacro Cuore di Gesù, Mestre – interventi al patronato. Euro 29.000

S. Canciano, Venezia – intervento sulla facciata della chiesa. Euro 13.000

S. Pio X, Marghera – interventi di messa a norma oratorio. Euro 22.000

S. Lorenzo Giustiniani, Mestre – manutenzione facciate. Euro 13.000

S. Giacomo dall’Orio, Venezia – interventi sulla muratura chiesa. Euro 8.000

Santissima Trinità, Mestre – risanamento conservativo. Euro 8.000

S. Pietro Apostolo, Trivignano – intervento impianto riscaldamento. Euro 10.000

Curia Vescovile di Chioggia