A Venezia il secondo giorno di visita della delegazione del governo cinese sulle tracce di Marco Polo

Un incontro sul solco tracciato da Marco Polo: gli scambi culturali, gli interessi economici, le relazioni diplomatiche. Sono i temi toccati nella seconda giornata di visita della delegazione cinese a Venezia, da sempre legata al Paese asiatico: "Quest'anno abbiamo ricevuto la visita ufficiale di S.E. LI Xi, ma l'anno prossimo si festeggeranno anche i 45 anni di gemellaggio con la città di Suzhou, i cui giardini sono Patrimonio Unesco", ha ricordato l'assessore al Commercio del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga, che ha incontrato nuovamente, questa mattina, l'alto funzionario cinese, membro permanente del Politburo del Partito Comunista (PCC), e Segretario della Commissione Centrale di disciplina e Ispezione del PCC. La delegazione, che comprendeva anche due ministri di governo, ha fatto tappa a Palazzo Ferro Fini.

Nel salone della Presidenza del Consiglio regionale si è tenuto un incontro ristretto con la delegazione, il presidente del Consiglio del Veneto Roberto Ciambetti, l'assessore Sebastiano Costalonga, il prefetto di Venezia Darco Pellos, la magnifica rettrice dell'Università Ca' Foscari Tiziana Lippiello, la direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici di Venezia Chiara Squarcina e il presidente di Save Enrico Marchi.

La delegazione si è poi trasferita nell'aula del Consiglio regionale per i saluti istituzionali, dove ha incontrato anche gli studenti di Ca' Foscari e del liceo linguistico Pigafetta di Vicenza, che hanno recitato in cinese, in abiti tradizionali.