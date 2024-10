Ottobre rosa 2024, al via il mese della prevenzione del tumore al seno. Cento eventi in 30 giorni

Primo ottobre 2024, ore 11: da piazzale Roma è salpato il vaporetto della prevenzione. Si è aperto così il lungo calendario di eventi dell'Ottobre rosa targato Venezia. La Presidenza del Consiglio comunale celebra il mese mondiale della prevenzione del tumore al seno dal 2015, con eventi, campagne informative, convegni, che si diffondono anche nella Città metropolitana.

Simboli oramai dell'Ottobre rosa sono il vaporetto, che solcherà le acque della Laguna per il settimo anno, e l'autobus, per il secondo anno sulle strade della prevenzione.

Il battello tinto di rosa toccherà tutte le isole, ma sarà anche protagonista alla Venice Marathon, alla Venice Hospitality Challange, al Salone dell'Alto Artigianato Italiano e farà la sua comparsa anche a Sant'Elena, in occasione di Venezia Udinese. A Bordo si effettua il controllo senologico con i medici della Brest Unit dell'Ulss 3. Le visite vengono effettuate solo su prenotazione, telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle ore 12.30, alla segreteria Lilt allo 041/958443 o via WhatsApp al 347 915 9998, scrivendo mome e cognome, età, data della visita.

L'autobus rosa, invece, anch'esso da oggi in strada, percorre le strade della terraferma e della Città metropolitana: Salzano, Spinea, Camponogara, Maerne, Dolo, Mira, Campagna Lupia, Martellago, Fiesso D'Artico, Cavarzere, Mira. Ad ogni "fermata" appuntamenti ed eventi organizzati dai Comuni e dalle associazioni.

"E' la decima edizione del nostro Ottobre rosa e se siamo arrivati qui è grazie alla grandissima collaborazione che si è creata tra Comune di Venezia, Città metropolitana, Ulss, associazioni tutte e naturalmente grazie alle combattenti Donne in rosa - ha detto la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano - E' importante che nessuno si senta solo nella malattia ed è importante prevenire. I numeri degli screening su Venezia sono notevolmente migliorati nel corso degli anni: questo era e resta il nostro obiettivo. Quest'anno facciamo un passo ulteriore: la donna diventa "ambasciatrice di salute", si fa promotrice di corretti stili di vita e di controlli con i propri compagni, figli, amici. Gli uomini sono meno sensibili al tema della prevenzione e la campagna di sensibilizzazione di quest'anno si sofferma anche su di loro".

Al taglio del nastro del vaporetto rosa, in piazzale Roma, c'erano l'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce; la responsabile del progetto Vaporetto Rosa per Alilaguna Rachele Sacco; il presidente di Alilaguna Fabio Sacco; il direttore dei Servizi Socio-Sanitari Massimo Zuin; il direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Vittorio Selle; il presidente Lilt Venezia Carlo Pianon e l'assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, arrivata all'imbarco con una notizia: "In questa speciale occasione posso annunciare che la Regione ha deciso di estendere lo screening per il tumore alla mammella a partire già dai 45 anni d'età e di promuovere il controllo per le ragazze e le donne con familiarità".

Ottobre rosa 2024 ha però anche una testimonial d'eccezione: Debora Caprioglio, anch'essa al viaggio inaugurale del vaporetto: "Sono felice di essere qui e orgogliosa della mia Città. Lo screening, i controlli sono indispensabili per la nostra salute, ma danno anche una certa fiducia: è importante sapere che Istituzioni e Sanità pubblica ci sono, che non si è lasciati soli".

Prima tappa del viaggio inaugurale del vaporetto rosa è stata Ca' Farsetti, dove la Presidente Damiano, le Municipalità, i rappresentanti della Città metropolitana, l'Ulss3 e le associazioni hanno presentato i quasi 100 appuntamenti che cadenzano il calendario dell'Ottobre rosa 2024, che è consultabile nelle pagine dedicate del sito del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/content/ottobre-rosa-2024.