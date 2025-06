Temperature molto elevate: continua l’allerta ondata di calore

L’elevata temperatura e umidità che da giorni interessano il nostro territorio fanno sì che a partire dalla giornata di oggi, sabato 28 giugno, si verifichino le condizioni climatiche caratteristiche dell’ondata di calore, come previsto dal bollettino quotidiano emesso da ARPAV - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto, e dall’allarme climatico emesso della Regione Veneto.

Il caldo persistente e un'elevata umidità possono causare situazioni di disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili, come anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni, persone affette da patologie croniche, persone con disturbi delle sfera cognitiva.

Come previsto dal Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore, attuato dal Comune di Venezia e dall’ASL 3 Serenissima, viene predisposto un potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza, che inoltre potrà contare su un’assistenza telefonica dedicata per consigliare i cittadini, anziani e non, su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio.

In caso di gravi sintomi o malesseri chiamare subito il pronto soccorso SUEM telefonando al n. 118.

I numeri dell’assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti:

numero dedicato Comune di Venezia 041 5351904 da lun a ven 7.30-17.30;

numero verde regionale: 800 535 535 attivo 24h su 24;

Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia Servizi alla Persona: tel. 041 3039211;

Centrale Operativa Territoriale (ULSS 3): 041 5795090, attiva da lunedì a domenica dalle 7 alle ore 21, e-mail: cot@aulss3.veneto.it

E’ bene inoltre rivolgersi al proprio medico di medicina generale per consigli e suggerimenti, soprattutto se si soffre di qualche patologia, anche per indicazioni su eventuali modifiche alle terapie che si stanno seguendo.

Se siete molto anziani o non siete autonomi fatevi aiutare dai vicini.

Sono stati già distribuiti alla cittadinanza, in farmacie, studi medici, sedi comunali, 10 mila opuscoli contenenti indicazioni e suggerimenti sui comportamenti da attuare per difendersi dalle ondate di calore (allegati in calce).

Per ulteriori informazioni e comportamenti da adottare leggere gli opuscoli e gli approfondimenti predisposti dalla protezione civile al link: https://www.comune.venezia.it/it/protezionecivile

Molte situazioni di disagio possono essere tuttavia comunque prevenute o ridotte tramite semplici accorgimenti (corretta alimentazione, adeguata idratazione, uso di fibre naturali come cotone e lino per l’abbigliamento, l’uscire di casa nelle ore meno calde della giornata) e sapendo a chi rivolgersi in caso di bisogno.

Si raccomanda pertanto di seguire i seguenti consigli di carattere generale:

• in assenza di aria condizionata in casa, trascorrere almeno tre ore al giorno in un ambiente climatizzato a casa di familiari o amici;

• trascorrere almeno tre ore godendosi l’arte al fresco, frequentando i Musei della Fondazione Musei Civici (quasi tutti climatizzati: controlla su www.visitmuve.it) o leggendo un buon libro nelle Biblioteche comunali quasi tutte climatizzate (per orari e informazioni consulta il sito www.culturavenezia.it/biblioteche oppure telefona allo 041 2746740 o 041 2746740);

• trascorrendo qualche ora in compagnia nei centri anziani climatizzati attivati nel territorio comunale, o al limite nei centri commerciali (tutti i dettagli nell’opuscolo);

• bere frequentemente e in abbondanza: circa 2 litri al giorno anche in assenza di sete, controllare quanto si beve ogni giorno;

• se si fanno poche urine e si va in bagno poche volte significa che non si sta bevendo abbastanza: occorre bere di più;

• tenere chiuse le imposte e le finestre per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta di quella interna all’abitazione;

• aprire le finestre al mattino presto, la sera tardi e, se possibile (occhio ai malintenzionati), durante la notte per far entrare aria fresca;

• dormire e soggiornare nelle stanze più fresche;

• in generale preferire cibi ricchi d’acqua: frutta (angurie, meloni) e verdure crude (insalata, cetrioli). Chiedete al vostro medico di fiducia una dieta adatta a voi;

• evitare di bere alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina. Diluite con acqua fresca le bevande troppo zuccherate;

• nel corso della giornata fare regolarmente docce o bagni freschi senza asciugarsi e bagnare spesso viso, braccia, polsi e mani con acqua fresca;

• cercare di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi le ore più calde, dalle 11 alle 18;

• indossare vestiti leggeri e in tessuti naturali come cotone o lino, meglio se di colore chiaro e un cappello;

• evitare attività esterne faticose nelle ore più calde.