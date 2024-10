La Lilt sale in motoscafo. Presentato il nuovo mezzo per i pazienti di Venezia e delle Isole

All'attracco dell'ottobre rosa 2024 approda il nuovo motoscafo della Lilt. Da oggi ci sarà un mezzo dedicato per i pazienti oncologici che abitano a Venezia e nelle Isole, che li porterà dal proprio domicilio a piazzale Roma, dove un altro mezzo targato Lilt potrà condurli alla destinazione delle cure. Il tutto gratuitamente.

Il motoscafo è stato presentato questo pomeriggio alla Darsena di Campalto, a conclusione della giornata organizzata dalla Lilt Venezia "Uniti nello sport per la prevenzione".

Un sabato ricco di eventi, quasi tutti a tema sportivo, cominciato con la dimostrazione di un'uscita in Dragon boat con un equipaggio del tutto speciale: le Dragon ladies de Paris, direttamente dalla capitale francese, con le Pink fire, padrone di casa e organizzatrici della giornata, le Brentane e le Pink ladies di Treviso.

Nel corso della mattinata c'era poi l'opportunità di sottoporsi a delle visite medico sportive, sempre gratuite. Il pomeriggio invece è ripartito con una dimostrazione di autodifesa personale.

"E' un grande traguardo, dopo le auto, oggi arriva anche un motoscafo, che sarà di enorme aiuto per portare chi non ha altri mezzi autonomi alle cure che deve affrontare. E' un nuovo tassello che va a completare la rete di solidarietà, dalla terraferma alla Città e le Isole - ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano - Inoltre questa giornata è uno dei 100 eventi in 30 giorni che fanno il calendario dell'Ottobre rosa e non posso che ringraziare tutte le Donne in rosa che portano avanti, ciascuna nel proprio territorio, gli eventi, le gare, le camminate o gli screening. Quando si fa rete e si coglie il vero significato dell'iniziativa, si raggiungono grandi obiettivi", ha concluso la Presidente.

Al "varo" del motoscafo, costato due anni di restauro, erano presenti anche l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, il presidente e un consigliere della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato e Maurizio Gallo. Oltre al presidente della Lilt Venezia Carlo Pianon, molto felice di mettere a disposizione il nuovo motoscafo anche alla Protezione civile di Venezia, alla Croce rossa e alla Guardia costiera ausiliaria, che ha reso possibile restauro e messa in acqua del mezzo, insieme ad Assonautica e Società nazionale salvamento Mestre. Tutti presenti alla grande festa di inaugurazione.