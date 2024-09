L'assessore Mar all’apertura della quattro giorni di festa "Promuoviamo la Solidarietà"

Per socializzare e per incontrasi, per approfondire il tema del volontariato e conoscere l'associazionismo in città. Si è aperta ufficialmente questa sera la festa "Promuoviamo la Solidarietà", che fino a domenica 8 settembre animerà il quartiere Altobello a Mestre.

Questa mattina i primi appuntamenti, stasera, purtroppo sotto la pioggia, l'inaugurazione, che ha aperto ufficialmente il calendario di eventi ma anche di festeggiamenti, giochi e incontri.

Promossa, come sempre, dalle sezioni ADA (Associazione per i diritti degli anziani) del Veneto e di Venezia, coinvolge numerose associazioni di volontariato dei quartieri cittadini, come la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, Altobello in Cammino, I Fioi di Macaè, Il Centro di Ascolto, le comunità straniere. La Festa ha inoltre il patrocinio del Comune di Venezia che la inserisce nel palinsesto de "Le Città in Festa".

"E' un bel momento di condivisione e tutto è pronto per trascorrere, già da domani, delle belle serate in compagnia e allegria. Il tempo sarà più clemente e si potrà entrare nel vivo dei festeggiamenti. Sarà un vera festa delle persone" ha sottolineato l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar.

Il parco Ugo Molinari ospita le serate gastonomiche: rimandata a domani la cena di quartiere, ognuno porterà qualche piatto speciale dalla propria cucina da condividere con gli altri. E poi ci saranno le partire di Burraco, i concerti, gli incontri.

Ma il programma prevede anche approfondimenti sui temi della solidarietà e del welfare, dei pensionati e degli anziani.

Domani mattina, alle 10, un incontro aperto a tutti dal titolo "Portinerie di quartiere - Un servizio per i deboli - Esperienze a confronto", nel vicino patronato. Sarà aperto in via Coridoni il mercatino solidale, pronto il presidio infermieristico e il camper per il controllo dell'udito.