Sociale: anche quest'anno è attivo il progetto "Centri Estivi" per i bambini e ragazzi con disabilità. Visita degli assessori Besio e Venturini alla scuola Virgilio di Mestre

Sono 236 i i bambini con disabilità per i quali il Comune ha attivato il progetto "Centro Estivo" che prevede il sostegno di operatori qualificati al fianco dei bambini frequentanti i centri. Grazie a questo progetto i bambini coinvolti possono partecipare alle attività organizzate nei centri estivi della città e, per situazioni più particolari e gravi, frequentare il centro estivo aperto nella scuola "Virgilio" di Mestre. Proprio a questo istituto, questa mattina, gli assessori alle Politiche educative e Servizi al cittadino, Laura Besio, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, hanno fatto visita per valutare l'andamento di questo servizio, inaugurato sperimentalmente qualche anno fa, e per ringraziare gli operatori impegnati.

"Come ogni anno l'Amministrazione è attenta a garantire a tutti i bambini e ragazzi con disabilità la possibilità di frequentare i centri estivi del nostro territorio, favorendo un percorso di inclusione e di autonomia grazie all'attento servizio di operatori qualificati" questo il commento degli assessori. "Siamo uno dei comuni più attenti a questi bisogni - hanno poi aggiunto - anche sostenendo le famiglie coinvolte". I Centri estivi che vedono la maggior partecipazione di bambini nell'ambito di questo progetto sono quelli della Polisportiva Terraglio, dell'ABC di Marghera, della Bottega dei Sogni di Favaro Veneto e del Morosini di Venezia.