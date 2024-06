L'assessore Venturini al seminario pazienti - medici sulla leucemia mieloide cronica organizzato dall'AIL

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha portato questa mattina, nell’ospedale civile di Venezia, il saluto della Città in occasione di un seminario pazienti – medici dedicato alla leucemia mieloide cronica.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo AIL pazienti leucemia mieloide cronica (LMC), fondato a Roma il 16 ottobre 2009 all’interno dell’Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della malattia e fornire supporto ai pazienti e ai loro familiari, promuovendo un dialogo su dubbi, timori, speranze e tutte le problematiche correlate alla patologia.

Il seminario, aperto a pazienti provenienti da tutto il Triveneto e ai loro familiari e amici, ha visto una serie di interventi da parte di medici ed esperti della patologia, che hanno trattato temi che hanno spaziato dai bisogni dei pazienti agli stili di vita da adottare nella convivenza con la malattia.

“L’AIL Venezia è un'eccellenza – ha commentato l’assessore Venturini - un’associazione estremamente attiva che ha sensibilizzato e diffuso consapevolezza sulla leucemia, spiegando la natura della malattia e i significativi progressi compiuti dalla scienza e dalla medicina in merito. Soprattutto, però, l’AIL offre un sostegno costante alle famiglie. Di fronte a una diagnosi difficile come quella della leucemia, non sono solo i pazienti a essere colpiti, ma anche le loro famiglie e la rete di affetti. L'AIL interviene supportando i pazienti non solo dal punto di vista medico, ma proponendosi come appoggio a 360 gradi. Grazie per il vostro impegno, siamo orgogliosi di avere a Venezia un’AIL così attiva. Il Comune sarà sempre dalla vostra parte”.

A prendere successivamente la parola, tra gli altri, il presidente AIL nazionale, Giuseppe Toro, il presidente AIL Venezia, Alessandro Simon, e il direttore generale azienda Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato.