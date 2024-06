Giornata mondiale del donatore di sangue: inaugurata una panchina rossa in campo Santa Margherita

“Dona vita, dona sangue”. Un claim che sottolinea immediatamente il valore e il fine ultimo della donazione: salvare vite. E la nuova panchina rossa posizionata dall'Avis Venezia a campo Santa Margherita, da oggi 14 giugno, giornata mondiale del donatore di sangue, lo ricorderà ogni giorno a tutti coloro che vi si siederanno o la vedranno mentre attraversano il campo.

E' dal 2005 che ricorre la Giornata Mondiale del donatore di sangue, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza che i donatori rivestono per quanti necessitano di trasfusioni sicure.

All'inaugurazione della panchina rossa firmata Avis Venezia è intervenuta la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, che ha portato il saluto di tutta l'Amministrazione: "Donare il sangue è un atto di grande generosità e amore verso il prossimo e tengo a ringraziare l’Avis per tutto quello che fa per il nostro territorio. Per quanto ci riguarda, stasera, illumineremo di rosso i palazzi comunali: Cà Farsetti e Cà Loredan a Venezia, Municipio e Torre Civica a Mestre". E si colorerà di rosso anche laTorre dell'acquedotto di Mestre.

In campo Santa Margherita Raniero Colombo, presidente della sezione comunale dell'associazione donatori, con il presidente della sezione provinciale Fabio Reggio e altri membri del consiglio direttivo: “L’iniziativa ha come obiettivo quello di far riflettere su quanto sia importante donare sangue e plasma. La scelta di campo santa Margherita, poi, ha un senso: qui si raccoglie il mondo dei giovani e degli studenti e noi vogliamo sensibilizzare proprio i ragazzi alla donazione” ha spiegato il presidente Colombo. "I donatori e le donatrici sono una grande risorsa e serve un ricambio generazionale" ha continuato il presidente provinciale Reggio.

Il 2023 è stato un anno sostanzialmente stabile per la sezione Avis di Venezia: le sacche raccolte sono state 4.680 e, con 151 nuovi iscritti, l'anno è stato positivo anche per quanto riguardo il numero di donatori. In tutto il Veneto gli angeli dell'Avis sono ben 180.000 e forniscono 290.000 donazioni, la fascia di età che dona di più è quella compresa tra i 46 e i 55 anni. "Un esempio prezioso e uno straordinario aiuto alla medicina e un esempio di virtù" ha agiunto la presidente Damiano.

Quella di campo Santa Margherita è la seconda panchina rossa dell'Avis Venezia, dopo quella inaugurata lo scorso anno a Sant'Elena. "La strada è aperta per altre iniziative" ha concluso la Presidente Damiano.