Sabato 2 marzo apre “Mestre Lab #2, seconda mostra del progetto artistico “Mestre Lab”

Sabato 2 marzo, alle 18, presso lo spazio espositivo dell’ex-polveriera francese di Forte Marghera apre la mostra “Mestre Lab #2”. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è il secondo appuntamento del progetto Mestre Lab.

Mestre Lab è un progetto artistico-espositivo nato dalla collaborazione tra Il Circolo Veneto APSe Domus Lab per promuovere la realtà culturale locale, sviluppare nuove forme di socialità e fornire, attraverso l’arte, nuovi spunti relazionali alla cittadinanza dell’area veneziana di terraferma.

Per favorire nuovi scambi sociali e offrire agli abitanti della terraferma veneziana nuove opportunità culturali, il progetto vuole creare, all’interno della già ricca offerta culturale mestrina istituzionale, un circuito artistico indipendente, mettendo in rete i molti artisti attivi in città per offrire nuove occasioni espositive negli spazi di Forte Marghera. Vengono invitati ad esporre artisti dell’area veneziana appartenenti a varie generazioni (selezionati sia tra i partecipanti alle varie edizioni del Premio Mestre di Pittura sia tra i molti artisti attivi sul territorio e coordinati dal progetto DOMUS LAB) e altri artisti provenienti da altre aree geografiche.

Per la mostra “Mestre Lab #2”, secondo appuntamento dopo quello di febbraio, esporranno i seguenti artisti: Rita Pierangelo, Franz Cimitan, Ivana Galli, Maura Mattiolo, Beti Cotic, Peggy Milleville, Carla Erizzo, Paolo Pustetto, Mauro Modin, Ana Maria Reque, Rafaele Bovo, Paola Turra, Monica Catto, Luca Strassera, Andrea Da Tos, Silvia Senna, Maddalena Tuniz, Cinzia Ciciliato, Silvia Colussi, Elda Magri, Graziana Pizzini, Aurelio Gaiga, Adriano Pallini, Claudio Elli, Patrizia Masserini, Hugo Daniel Fernandez, Roberto Messori, Flavia Pizzarotti e Luca Maria Marin.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 17 marzo con il seguente orario: mer-ven 15-19, sab-dom 10-18. Per informazioni, domuslab.weebly.com