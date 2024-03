Regata delle 50 caorline per la Pace a Venezia

“In questo delicato momento internazionale con oltre cinquanta conflitti in corso nel mondo, dalle tensioni in Medio Oriente a quelle in Russia ed Ucraina, con il coinvolgimento anche di tante famiglie e bambini innocenti di tutte le nazioni, che non sanno quale sarà il proprio futuro, dal capoluogo del Veneto vogliamo lanciare un messaggio forte di pace. Vogliamo farlo attraverso lo sport, perché simbolo che incarna i valori del rispetto delle persone, emblema di inclusione e solidarietà – spiega il Presidente della Regione Luca Zaia - Per questi e tanti altri motivi ci uniamo alla risoluzione già avanzata dall’Onu per chiedere la cessazione delle ostilità durante le due settimane dei Giochi di Parigi, ma che successivamente interesserà i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”.

“Lo sport come strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Valori che ho sempre sostenuto e che, come Amministrazione, vogliamo continuare a promuovere – prosegue il Sindaco Luigi Brugnaro – L'integrazione da secoli è una delle grandi anime di Venezia: una città che non ha mura ma, nonostante questo, ha saputo imporre dei confini. I confini imposti dalle sue regole, dalle sue leggi, dalle sue tradizioni. Elementi forti della nostra comunità che hanno permesso alla città di essere aperta alle diverse culture e alle diverse usanze. Una città dove la convivenza ha sempre trovato il suo massimo sostegno nel rispetto degli uni sugli altri. Sarà un’anteprima della visita di Papa Francesco il prossimo 28 aprile, una visita, preziosa e lungimirante, che rafforzerà proprio i valori di Pace, Libertà, Democrazia e Diplomazia della nostra Città e della nostra comunità, vocata storicamente all’accoglienza e al dialogo tra popoli di cultura, lingua e religione differenti”.

Venezia, città per la pace, nel pieno spirito olimpico. Per esprimere con forza questa richiesta, tra il Canale della Giudecca, con arrivo in Punta della Dogana, il prossimo 7 aprile, si svolgerà la Regata delle 50 caorline, ribattezzata per l’occasione la Regata delle “50 Caorline per la Pace”, grazie all’impegno del Comune di Venezia e della Regione Veneto, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 e con la supervisione del CIO.

La data scelta è legata alla Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, che cade il giorno precedente, il 6 aprile. Il percorso di regata, unica nel suo genere per il numero inusuale di imbarcazioni dello stesso tipo contemporaneamente in competizione tra loro, si snoderà lungo un percorso che partendo dall’area di San Basilio (nei pressi della Stazione Marittima), e passando per il Canale della Giudecca con giro del “paletto” davanti a piazza San Marco e traguardando Punta della Dogana, giungerà al sagrato della Basilica della Madonna della Salute. La Risoluzione di Tregua Olimpica per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali italiani sarà discussa dall’Assemblea Generale delle Nazionali Unite nel 2025, e consiste in un periodo di pausa nei conflitti tra persone, stati, organizzazioni per poter garantire uno svolgimento dei Giochi Olimpici che porti avanti i valori di uguaglianza, solidarietà, unione e pace. Attualmente è stata recentemente approvata la risoluzione che indice la “Tregua Olimpica” in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 che si svolgeranno rispettivamente dal 26 luglio all’11 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre.

Alla regata è prevista la partecipazione dei vertici di Fondazione Milano Cortina 2026 oltre a testimonial di carattere internazionale del mondo dello sport e dei diritti umani e di numerose associazioni ed enti impegnati nel mondo del sociale, della cooperazione e della ricerca in tema di diritti umani.