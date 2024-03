Marzo Donna 2024: la presidente Damiano e il consigliere delegato Scarpa 'Marta' alla dimostrazione di lavoro al tombolo delle merlettaie di Pellestrina

Questo pomeriggio, le merlettaie dell'associazione Murazzo di Pellestrina, si sono ritrovate a palazzo Mocenigo per mettere in scena una dimostrazione di lavoro al tombolo. L'evento è frutto di una collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e rientra nel palinsesto di appuntamenti organizzati in occasione del Marzo Donna 2024, promosso dal Comune di Venezia.

A prendere parte alla dimostrazione, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano. "Un ringraziamento alle merlettaie che rappresentano il meglio di questo Marzo Donna", ha detto Damiano. "Voi oggi portate avanti a un'arte che in passato ha dato lustro a questa città e che ha permesso a tante donne di emanciparsi. Grazie per quello che fate, noi continueremo sempre a supportarvi".

Presenti, inoltre, anche il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa 'Marta' e Chiara Squarcina, responsabile Area Musei Fondazione Musei Civici. "Una bella giornata per ribadire il valore di questa secolare tradizione", ha aggiunto Scarpa 'Marta'. "Oggi le nostre merlettaie, grazie al gioco di squadra tra Fondazione Musei Civici e Comune di Venezia, hanno numerosi luoghi in cui possono ritrovarsi per lavorare insieme. Un fatto che dimostra l'importanza che questa Amministrazione riserva nei confronti di quest'arte unica al mondo".