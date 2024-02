“Una bandiera per l’Europa”: la presidente Damiano consegna la bandiera agli studenti veneziani

Questa mattina all’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia in via Forte Marghera si è tenuto l’incontro “Una bandiera per l’Europa” rivolto alla Consulta provinciale degli Studenti e ai rappresentanti degli studenti degli Istituti superiori della Città Metropolitana di Venezia, in occasione delle elezioni europee 2024. Lo scopo della giornata era sensibilizzare i giovani delle Scuole secondarie di secondo grado al voto delle prossime elezioni europee di giugno. All’incontro, promosso dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Venezia, Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Consulta provinciale degli Studenti e dall’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, sono intervenuti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, il consigliere delegato ai Lavori pubblici e Viabilità della Città Metropolitana di Venezia, Paolino D’Anna, la responsabile di Europe Direct, Francesca Vianello, il responsabile del Servizio elettorale del Comune di Venezia, Dario Zoli, il presidente della Consulta provinciale di Venezia degli Studenti, Lorenzo Bracciale e, per l’Ufficio scolastico regionale, Fiorangela Giampaolo Gallo.

“La Consulta degli studenti è parte attiva in numerose iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale – ha esordito la presidente Damiano – perché crediamo che la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per la realizzazione dei progetti e l’esercizio della democrazia. A maggior ragione quando si tratta di ragazzi che, con questo primo esempio di ‘organo istituzionale’ sia affacciano al mondo della politica da protagonisti. Solo in questo modo ed esercitando il vostro diritto al voto potrete acquisire gli strumenti necessari per essere parte attiva nei processi decisionali, tanto del vostro territorio, quando della sfera nazionale ed europea. Oggi poi avete anche la possibilità di essere ‘ambasciatori’ per la vostra scuola, in quanto potrete poi raccontare la vostra esperienza e portare la bandiera europea”. Durante la mattinata infatti la presidente Damiano ha consegnato ai ragazzi la bandiera dell’Europa: uno studente per scuola ha ricevuto il vessillo e lo consegnerà poi al dirigente scolastico del proprio istituto, quale simbolo dell’unione e della condivisione dei valori della pace e della democrazia.

Gli istituti coinvolti sono stati per il territorio del Comune di Venezia: Algarotti, Foscarini, Parini, Morin, Luzzati, Gritti, Pacinotti, Marco Polo, Benedetti Tommaseo, Vendramin Corner, Abate Zanetti, Bruno Franchetti, Zuccante, Barbarigo, Levi Ponti, Foscarini, Luzzato, Cornaro, Stefanini, Edison Volta, Michelangelo Guggenheim; per Portogruaro 25 aprile, Leonardo Da Vinci e Marco Belli; per San Donà di Piave Leon Battista Alberti, Galileo Galilei e Scarpa Mattei; Per Mirano Majorana Corner.

La galleria fotografica v41.it/L1dak