Regata storica 2023: il consigliere delegato Giusto premia l’equipaggio vincitore della categoria Gondolini e il giudice di regata Lino Farnea

Oggi, nella sala Giunta Grande di Ca’ Farsetti, il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, ha ricevuto l’equipaggio primo classificato nella categoria Gondolini alla Regata Storica 2023, composto da Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio, ed il giudice di regata, Lino Farnea. Ai tre protagonisti del mondo della voga alla veneta, è stato consegnato un riconoscimento.

All’equipaggio ‘rosa’ è stato consegnato un dipinto ad opera dell’artista Alessandro Rizzo, presente alla consegna, raffigurante i due atleti intenti a vogare nella competizione che li ha visti primeggiare e ottenere la prestigiosa bandiera rossa della Storica 2023.

“Una bella occasione quella di oggi, dove abbiamo consegnato ai vincitori della Regata Storica un bellissimo dipinto ad opera dell'artista Alessandro Rizzo, che ringraziamo", ha commentato Giusto. "Questa giovane coppia rappresenta fieramente un ciclo concluso con successo. Hanno iniziato da bambini come eredi di una grande tradizione e oggi, a distanza di qualche decina d’anni, sono diventati grandi protagonisti del mondo della voga alla veneta. Ci auguriamo che a loro volta riescano ad attirare altri giovani che seguiranno le loro orme andando in futuro a creare uno scambio generazionale. Grazie ragazzi, vi auguriamo il meglio”.

A Lino Farnea è invece stato consegnato una targa in segno di riconoscimento per gli oltre 40 anni di attività in qualità di giudice di regata portati avanti con impegno. “Abbiamo premiato Lino Farnea per dimostrargli la riconoscenza della Città per essersi messo completamente a disposizione del mondo della voga alla veneta, prima come vogatore e poi come giudice arbitro. Adesso, all’età di 86 anni, ha deciso di ritirarsi, e per questo non non potevamo che esprimergli il nostro più profondo riconoscimento".