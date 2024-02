FOTONOTIZIA - L'assessore De Martin all'apertura di When We Become Us², mostra inaugurale della nuova galleria d'arte Capsule Venice

È stata aperta oggi, a Dorsoduro, When We Become Us², mostra inaugurale di Capsule Venice, nuova sede della galleria d’arte cinese Capsule Shanghai, fondata nel 2016 dal gallerista veneto Enrico Polato.

A visitare la mostra e così a portare i saluti dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Martin. “Enrico Polato – spiega De Martin - è un gallerista veneto che ha studiato a Ca' Foscari e che nell'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Marco Polo, ha scelto di tornare a Venezia con questa nuova proposta culturale. Un fatto che dimostra ancora una volta che la città di Venezia non è legata solamente ad un turismo tradizionale, ma soprattutto basato sull'arte che si presenta come punto d’incontro tra diverse nazioni e culture".

When We Become Us² è versione riveduta e ampliata di When We Become Us, mostra collettiva con cui Capsule ha inaugurato la propria sede a Shanghai nel 2016. Ospita le opere di 29 artisti provenienti da diverse nazioni

Capsule Venice, nel corso del 2024. presenterà quattro mostre principali accompagnate da eventi collaterali, progetti site-specific, attività culturali a cura di Manuela Lietti, curatrice indipendente.