Al via il “Il pianeta non può attendere”, ciclo di incontri promosso dall’Università del Tempo libero

Con l’inizio del nuovo anno comincia anche il ciclo “Il pianeta non può attendere”, rassegna di incontri promossa dall’Università del Tempo libero di Mestre. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, prevede undici appuntamenti relativi all’ecologia e alla salva salvaguardia dell’ambiente che si protrarranno da gennaio ad aprile.

“Il pianeta non può attendere” vuole costituire uno spunto di riflessione sui problemi posti dai cambiamenti climatici e porre l’accento sulla gravità della situazione, che rischia di diventare irreversibile se non si adottano delle misure adeguate. Il problema sarà affrontato da più punti di vista, dall’analisi di aspetti tecnici e scientifici agli aspetti di sostenibilità rilevati dalla geopolitica e dall’economia, alle riflessioni della filosofia sugli scenari futuri possibili, allo sguardo dell’urbanista sul “consumo” di paesaggio per scendere poi ad aspetti legati al nostro territorio, come alcune considerazioni sul reticolo idrografico veneto, sulla laguna, sul Mose. La rassegna terminerà con un confronto con il pensiero del giovani.

Si comincia mercoledì 10 gennaio, alle ore 16. Al Centro Culturale Candiani, dopo la presentazione del ciclo, ci sarà la proiezione del documentario “The Letter”, realizzato dal Movimento Laudato Si’. Di ispirazione cattolica, ma aperto anche ad altre religioni, il movimento invita ciascuno di noi a “prendersi cura della casa comune e realizzare la giustizia climatica ed ecologica in collaborazione con tutte le persone di buona volontà”.

Nel 2015 Papa Francesco ha scritto Laudato Si', enciclica sulla crisi ambientale indirizzata a tutte le persone del mondo. Il documentario, girato nel 2022, racconta il dialogo col Papa di quattro rappresentanti di zone del mondo che sono poco ascoltate, Senegal, Amazzonia, India e Hawaii. Queste persone sono seguite nel loro viaggio verso Roma, dove hanno portato la prospettiva degli indigeni, dei poveri, dei giovani sulla crisi ambientale planetaria, anche attraverso toccanti vicende personali.

Per informazioni, contattare la segreteria dell’Università del Tempo libero di Mestre ai seguenti numeri: 041984529, 3338890222.