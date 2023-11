Chiusura dell’11. edizione del concorso “Cambiamenti climatici - the Grand Challenge”

Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia, in collaborazione con Europe Direct Venezia Veneto e Università Ca’ Foscari, organizza per il 1. dicembre, alle ore 16.30 all’Ateneo Veneto, la chiusura dell’undicesima edizione del concorso di comunicazione creativa “Cambiamenti climatici - the Grand Challenge”. Il progetto è patrocinato da CNI Unesco, Fondazione CMCC, WWF Italia, Legambiente, ISDE Italia.

Il concorso ha assunto negli anni il titolo di Climate ChanCe ad indicare la ricerca di contributi che esprimano un’opportunità di condivisione propositiva di strategie per affrontare la crisi climatica e i suoi effetti. Il sottotitolo di quest’anno “The crossing” (“La traversata”) - spiegano gli organizzatori - sta ad indicare come i tempi siano avanzati e la crisi stia caratterizzando i nostri giorni e le nostre vite, imponendo un adattamento sempre più necessario e percepibile. Tra le opere selezionate vi sono video di alta qualità tecnica e artistica che riguardano i ghiacciai europei, isole lontane minacciate dall’innalzamento del livello del mare, gli incendi rovinosi di boschi vicini a noi, ma anche racconti che aprono ad una nuova poetica dei nostri paesaggi e progetti per una cittadinanza più attiva e più sostenibile.

I lavori saranno commentati dal climatologo Luca Mercalli, che proporrà anche un resoconto sullo stato dei processi fisici di cambiamento del clima e sugli accordi internazionali. Insieme a lui interverranno Warren Cairns, esperto del CNR ISP (Istituto di Scienze Polari) e Ca’ Foscari, membro della giuria del concorso, e Bianca Nardon, presidente del Centro Universitario Teatrale Shylock, che ha curato la performance “Lo sguardo oltre l’orizzonte”. L’appuntamento sarà presentato da Francesca Vianello di Europe Direct Venezia Veneto.

“Lo sguardo oltre l’orizzonte” è un insieme di testimonianze e pensieri nati dalla riflessione di ricercatrici, professioniste e attiviste che vivono a stretto contatto con i temi della crisi climatica, per impegno professionale o per la propria sensibilità. Si sono cimentate con la scrittura breve sul tema della maternità nel contesto della crisi e ponendo attenzione ad uno degli effetti fisici dei cambiamenti climatici che riguarda direttamente Venezia, l’innalzamento del livello del mare. Le letture sono affiancate dai canti di Valentina Fin (primo premio Tomorrow’s Jazz 2021 Veneto Jazz e Secondo Premio Riga Jazz contest 2022) e dal contrabbasso di Marco Centasso.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di DVRI Distretto Veneziano della Ricerca e Innovazione in collaborazione con il progetto AquaGranda e con il supporto di Fondazione di Venezia. L’ingresso è libero. Per “Lo sguardo oltre l’orizzonte” è possibile prenotarsi su eventbrite.it. Le informazioni complete si possono consultare sulla pagina dedicata www.comune.venezia.it/it/content/01122023-premiazione-concorso-sui-cambiamenti-climatici-xi-edizione-2023.