Progetto "Muoviti, muoviti!": sabato 21 ottobre al Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Venezia, il convegno dedicato alla sensibilizzazione alle problematiche della comorbilità nell’ambito delle patologie cardiovascolari

Fornire ai pazienti strumenti utili, clinici e terapeutici per la gestione delle comorbidità cardiovascolari e metaboliche nelle malattie reumatiche: questo lo scopo del convegno aperto alla cittadinanza “Malattie reumatologiche e comorbilità cardiovascolari. Il cammino come prima medicina”, inserito all’interno dell’itinerario di formazione ed informazione “Muoviti, muoviti!”, promosso dall’Ulss 2, Ulss 3 Serenissima, Ulss 4 e Ulss 6, A.Ma.R.V, Associazione Malati Reumatici del Veneto, Triveneto Cuore, AISF Treviso in collaborazione con PODartis Ricerche Scientifiche del piede diabetico e reumatico.

Questa mattina a Ca’ Farsetti la presentazione dell’evento, in programma sabato 21 ottobre al Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Venezia, a cui sono intervenuti l'assessore ai Servizi al Cittadino, Laura Besio, il vicepresidente regionale AMaRV OdV Ulss 2, Alfredo de Rosa, il direttore sanitario Ulss 3, Giovanni Carretta e il presidente del Circolo Sottuficiali, Emanuele Boccuni.

“La salute è strettamente connessa con le buone pratiche, tra cui l’attività motoria, come sottolinea il titolo di questo convegno, ma anche una buona alimentazione, e dei corretti stili di vita - ha sottolineato l’assessore Besio nel corso del suo intervento - Il Comune accompagna questo tipo di itinerario perché da sempre ritiene che sia responsabilmente dovuto sostenere la prevenzione in tutti i campi, come del resto testimonia il suo attuale impegno nell’ambito di Ottobre Rosa. Un altro elemento importante di questa iniziativa è l’apertura al territorio: si vuole aprire non solo alle figure sanitarie, ma anche al cittadino. È stata infatti pensata una tavola rotonda, dedicata alle domande dei pazienti reumatici e cardiovascolari, cui risponderanno specialisti esperti, e si avrà la possibilità di screening gratuiti durante la giornata”.

Negli ultimi anni, è stato detto nel corso dell'incontro, la prognosi dei pazienti affetti da malattie reumatiche è migliorata sensibilmente grazie a diagnosi precoci, management ottimizzato e terapie innovative. L'aumentata sopravvivenza ha fatto però emergere una importante comorbidità delle patologie autoimmuni sistemiche, quella cardio-metabolica. L'aumentata incidenza di obesità, stile di vita non appropriato, sedentarietà, sindrome metabolica, infarto miocardico e accidenti cerebrovascolari, impatta fortemente sulla qualità e sull'aspettativa dei pazienti e comporta difficoltà di management terapeutico.

E' proprio da qui, è stato spiegato, che nasce la necessità di identificare e ridurre il più possibile il rischio cardiovascolare, partendo proprio dalla formazione e informazione, sia per i professionisti sanitari che per i cittadini. Durante la giornata di sabato 21 ottobre i professionisti dell’ambito sociosanitario, dal medico di famiglia ai vari specialisti, si confronteranno sulla sensibilizzazione alle problematiche della comorbilità nell’ambito delle patologie cardiovascolari, che hanno un impatto pesante sulle persone con problemi reumatici.

Dalle ore 15 alle ore 17, invece, saranno attivi e gratuiti gli screening reumatologico e cardiovascolare, oltre all’esame del piede e del cammino, prenotabili chiamando i numeri 041 5234505 o 328 1093636 dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17:30. Per maggiori informazioni si potrà scrivere una mail all'indirizzo: convegno_reuma_cardio@podartis.it