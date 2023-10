Mercoledì 18 ottobre nuovo appuntamento con “I Caffè delle Scienze”

Prosegue la rassegna “I Caffè delle Scienze”, il ciclo di incontri su temi tecnologico-scientifici organizzato da Mestre Mia in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, Mestre Città di Scienza e Tecnologia e M9 e che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Mercoledì 18 ottobre al M9Loft è in programma “Informazioni e dinamiche sociali nell’era digitale”. Da una trentina d'anni le tecnologie digitali sono entrate con travolgente forza e velocità nelle vite di tutti noi, al punto da far dire a molti commentatori che siamo entrati in una nuova era, l'Era Digitale. L'incontro di mercoledì propone due approfondimenti su altrettanti fenomeni connessi a questa crescente 'immersione digitale: da un lato, come le dinamiche di circolazione delle informazioni su queste piattaforme 'social', ed in particolare delle cosiddette fake news, impattano sulla formazione delle opinioni e sul rafforzamento di 'poli' spesso contrapposti; dall'altro, come ed in quali forme, questa crescente esposizione al mezzo digitale, questa immersione, influenza le nostre capacità cognitive di base, quali ad esempio memoria, capacità di concentrazione ed altre.

Alle 17.30 la prof.ssa Fabiana Zollo (Università Ca’ Foscari) parlerà di “Fake news e polarizzazione”. A seguire la prof.ssa Alessandra Jacomuzzi (Università Ca’ Foscari) approfondirà “Gli impatti cognitivi dell’immersione digitale”. Andrea Biliotti di Mestre Mia modererà l’incontro.