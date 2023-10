A Ca' Farsetti presentato il Gran Gala "Guardando le Stelle": i migliori ballerini d'Europa al Teatro Malibran per sostenere il progetto di ricerca scientifica “Brain up”

E' stato presentato questa mattina a Ca' Farsetti il Gala di Danza "Guardando le Stelle", in scena domenica 15 ottobre al Teatro Malibran. I migliori ballerini d'Europa si alterneranno sul palco veneziano per sostenere la causa della Fondazione Giovani Leoni ETS, nata per offrire sostegno alla ricerca scientifica e supporto ed assistenza socio-sanitaria ai bambini con paralisi cerebrale.

A illustrare l'iniziativa è stato il fondatore e presidente della Fondazione, Christian Barzazi, padre di Riccardo, bambino affetto dalla malattia fin dalla nascita. Una storia di coraggio e di speranza che oggi si è trasformata nel desiderio di condividere il supporto e l'esperienza personale in una raccolta fondi a sostegno di “Brain up” il progetto di ricerca scientifica per la riabilitazione precoce dei bambini con paralisi cerebrale con il metodo Feldenkrais.

Da qui l'idea del Gran Gala, in collaborazione con il Teatro La Fenice e il patrocinio del Comune, della Città metropolitana di Venezia e della Regione Veneto, che nel 2019 ha accolto la richiesta della Fondazione di modifica della L.R. 6/99 prevedendo l’erogazione di contributi regionali per i portatori di handicap psicofisici che si avvalgono del metodo Feldenkrais.

"Il Comune, come sempre, sostiene l'impegno di tutte quelle realtà impegnate nei diversi ambiti a sostegno della fragilità e della difficoltà delle persone - ha commentato l'assessore alle Politiche educative Laura Besio - La Fondazione Giovani Leoni ETS è impegnata ormai da anni nel supporto alle famiglie con bambini colpiti da paralisi cerebrale. Bambini che spesso sono presenze positive, esempi di forza e di caparbietà di fronte alla malattia. Sosteniamo con piacere la Fondazione che, come tante altre associazioni, crede nell'importanza di fare rete, anche con le istituzioni, per portare avanti la sua missione. Per questo come Comune ci rendiamo disponibili a supportare, con gli strumenti a nostra disposizione, questa pregevole staffetta di solidarietà".

A presentare l'evento in programma domenica 15 ottobre al Malibran è stata, in video collegamento dalla Slovenia, Vita Schlegl, 17 anni, che ha vinto la battaglia contro la paralisi cerebrale. Dalla malattia alla passione per la danza classica, si esibirà con i migliori ballerini di danza classica: Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini del teatro Alla Scala di Milano, Iana Salenko, Dinu Tamazlacaru e Ksenia Ovsyanick primi ballerini allo Staatsballet di Berlino, Jack Gasztowitt e Inès Mcintosh dell’Opera’ di Parigi, Guilherme Gameiro Alves primo ballerino del Teatro Nazionale Croato.

"Seguo da anni con stima l'impegno della Fondazione Giovani Leoni ETS, una testimonianza di speranza a supporto delle famiglie per affermare che deve essere fatto ogni tentativo per dare la possibilità ai propri figli di farcela - ha aggiunto Venturini - Invitiamo la cittadinanza a partecipare all'evento di domenica 15 ottobre, che non è solo un semplice spettacolo ma l'ennesima dimostrazione che quando le associazioni di volontariato e le istituzioni dialogano tra loro si può raggiungere l'obiettivo e il risultato si moltiplica. Come Comune continuiamo a perseguire la strada del sostegno alle realtà impegnate sul territorio, per affermare ancora una volta l'importanza dello spirito di sussidiarietà".

Info e biglietti: www.teatrolafenice.it