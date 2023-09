Presentato il libro “Centro Tedesco di Studi Veneziani. 50 anni di scienza e arte”. Mar: “Una narrazione del contributo culturale del centro studi alla Città di Venezia”

Si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Barbarigo della Terrazza a Venezia la presentazione del libro che celebra il 50° anniversario della nascita del Centro Tedesco di Studi Veneziani, l'istituzione che unisce cultura e ricerca italiane e tedesche. All’evento, che si è svolto in occasione della Regata Storica, e ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo culturale italo-tedesco, hanno preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, e il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi.

“Oggi è una giornata speciale sia per Venezia che festeggia la Regata Storica, sia per il Centro Tedesco di Studi Veneziani che con la presentazione di questo libro corona il grande lavoro svolto in cinquant'anni di attività. Quest'occasione è importante perché celebra il ruolo di collegamento che Venezia ha avuto e continua ad avere oggi - ha spiegato l’assessore Mar - Il contributo culturale che il centro studi ha dato in questi anni alla Città di Venezia trova una narrazione nel libro presentato oggi. A nome dell'Amministrazione, vi auguro di scrivere molti altri libri come questo, perché sarebbe sicuramente un enorme arricchimento per la Città”.

Borghi ha concluso il ciclo di interventi sottolineando nuovamente l’importanza dell’attività del centro studi per Venezia: “Noi veneziani siamo convinti che senza il Centro Tedesco di Studi Veneziani questa città sarebbe molto più povera culturalmente, vi ringraziamo per il vostro contributo e impegno”.

Inaugurato nel 1972, il Centro Tedesco di Studi Veneziani funge da punto di incontro culturale e di dialogo accademico tra Italia e Germania, promuovendo la ricerca su temi che riguardano Venezia e tutti i territori un tempo sotto la sua amministrazione. Il volume che ne celebra i cinquant’anni è edito da Marita Liebermann, Michael Matheus e Helen Geyer con contributi di, tra i tanti, Mario Adorf, Maria Gazzetti, Barbara Klemm, Clemens Kusch, Martin Mosebach, e Petra Schaefer.