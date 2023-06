Sabato 24 giugno ultimo appuntamento con “I Concerti in Villa e al Museo”

Sabato 24 giugno ultimo appuntamento della rassegna “I Concerti in Villa e al Museo”, giunta alla XXVIII edizione, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Mestre con la collaborazione di una rete di partner: M9 Museo del ‘900, Pro Loco Mestre, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Associazione BACHaro Tour, Bar Corte dei Matti. La rassegna è inserita nel calendario de "Le Città in festa" e gode del patrocinio del FAI Delegazione di Venezia.

Per il gran finale si esibirà l’Ensemble Trombe Friuli Venezia Giulia, composto da 9 trombettisti, che si esibiranno alle ore 17 nel parco di Villa Zajotti Saccomani (via San Donà 24, Mestre), un'oasi storica di verde e di tranquillità nel cuore di Carpenedo. Ricco di alberi, vialetti, pergole e prati che incorniciano la villa, le cui origini risalgono alla seconda metà del XVII secolo, conserva un teatrino di verzura, creato per la commedia settecentesca, esempio oggi raro nel territorio veneziano. Prima dello spettacolo sarà brevemente illustrato il valore storico degli spazi a cura di Pro Loco Mestre.

L’Ensemble Trombe Friuli Venezia Giulia eseguirà un programma musicale che spazia da pezzi classici al contemporaneo: Promenade da Quadri di una esposizione di Modest Mussorgsky, Arrivo della Regina di Sheba di Georg Friedrich Händel, Asturias (Leyenda) da Suite española op. 47 n. 5 di Isaac Albéniz, Jupiter Chorale di Gustav Holst, Palladio di Karl Jenkins, alcune delle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone, Playing Love (da La leggenda del pianista sull’oceano) e Nuovo Cinema Paradiso, La vita è bella di Nicola Piovani, Fantasia su temi di Piero Piccioni Il medico della mutua (Marcia Di Esculapio e Samba Fortuna), In Viaggio attraverso l'Australia, La strada di Nino Rota.

L’Ensemble Trombe FVG nasce come laboratorio musicale della classe del M° Giovanni Vello all’interno della scuola di Musica “Fondazione S. Cecilia” di Portogruaro. Il gruppo è composto da diplomati che hanno partecipato a corsi di perfezionamento e collaborato in attività concertistiche. L’Ensemble è proiettato verso una costante ricerca tecnico-stilistica al fine di ottenere un coinvolgimento emotivo da parte del pubblico.

I biglietti sono in vendita presso la sede degli Amici della Musica di Mestre, viale G. Garibaldi 44/A. Tariffe: intero 15 euro, ridotto under 30, soci Amici della Musica di Mestre, possessori di M9 card, soci Pro Loco Mestre, iscritti FAI 8 euro, ridotto studenti 5 euro.