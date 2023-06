A Campalto è iniziata la 43esima edizione di “Una festa per tutti”. Gli assessori Mar e Venturini premiano il volontario dell’anno e il “Campaltino 2023”

Ha preso il via oggi, 3 giugno 2023, la 43esima edizione di “Una festa per tutti”, appuntamento ormai tradizionale organizzato dall’associazione Agape, realtà che si occupa dell’assistenza e dell'inserimento sociale delle persone disabili, in collaborazione con la Municipalità di Favaro Veneto.

La giornata, all’insegna di momenti di gioco, esibizioni, musica, mostre e mercatini, è iniziata alle 9, e proseguirà fino alle 22 di questa sera, al Villaggio Laguna a Campalto. Gli onori di casa li ha fatti Antonella Bagagiolo, fondatrice nel 1980, insieme al marito Francesco mancato nel 2021 dell’associazione Agape, che in questi anni ha creato inclusività facendo incrociare il cammino di molte persone. Molto sentito il momento in cui il “Gruppo Agape musica” si è esibito, diretto dal maestro Manuele Maestri.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, erano presenti l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar e l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini che, per l’occasione, hanno premiato il volontario dell’anno e il “Campaltino 2023”.

“Oggi - ha dichiarato l’assessore Venturini - vediamo qui riunito un gruppo di amici che festeggia sapendo che c’è ancora tanto da fare per l’abbattimento delle barriere sociali e degli stereotipi. Grazie per tutto quello che fate, noi ci siamo”.

“Questo è un esempio di amore incondizionato e durevole che procede nonostante le difficoltà”, ha proseguito l’assessore Paola Mar. “Un grosso grazie a tutti coloro che collaborano con Antonella e la sua famiglia nel far sentire amate queste persone con disabilità e che si impegnano nel supportare le loro famiglie”.

Presenti anche anche il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, il consigliere comunale Alessandro Baglioni e i consiglieri municipali Rosanna Rado e Angelo Lerede.

“Agape significa non a caso amore incondizionato, proprio perché è grazie a questo sentimento che gli organizzatori, nonostante le difficoltà, continuano con il loro lavoro. Lo fanno con il sorriso, dandoci un grande insegnamento”, ha concluso il presidente della Municipalità, Marco Bellato.