Art Night Venezia: sabato 17 giugno l’arte torna a invadere la città

Con oltre 124 le istituzioni partecipanti e più di 150 appuntamenti, Art Night tornerà a invadere pacificamente la città sabato 17 giugno a partire dalle ore 18 e domenica 18 giugno con un petit dèjeuner dalle ore 9 alle 14. La manifestazione, organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia e la Regione del Veneto, è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa che si è svolta nell’Aula Magna “Sivio Trentin” di Ca’ Dolfin. Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale all’Università, Paola Mar, il prorettore di Ca’ Foscari, Antonio Marcomini, la direttrice scientifica e la coordinatrice di Art Night Venezia, rispettivamente Silvia Burini e Angela Bianco.

La manifestazione, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle “notti dell’arte” europee, offre ai visitatori esperienze culturali, visite, spettacoli, concerti, mostre e laboratori pensati anche per i bambini. Si partirà come sempre alle ore 18 dal cortile principale di Ca' Foscari con la tradizionale inaugurazione, la distribuzione dei gadget e i saluti istituzionali, mentre domenica 18 giugno torna l’appuntamento della colazione che quest’anno si rinnova e diventa arcobaleno nel giardino della sede cafoscarina di San Sebastiano. La volontà è quella di sostenere e divulgare la cultura dei diritti civili, promuovendo il principio dell’uguaglianza.

“La bellezza di questa manifestazione – ha esordito l’assessore Mar – sta anche nel lavoro sinergico tra le istituzioni culturali veneziane, che non possono sottrarsi dal collaborare e partecipare a questa notte davvero magica e ricca di appuntamenti. E’ un momento che io ho da sempre nel cuore e che ho sempre sostenuto e supportato grazie anche al grande lavoro dei nostri uffici, non solo culturali. Ricordo infatti l’importante impegno della Polizia locale e di Avm per gestire l’afflusso e il deflusso di migliaia di persone. Consiglio a tutti i visitatori di pianificare con anticipo le proprie tappe, per non ‘perdersi’ negli oltre 150 appuntamenti in cartellone”.

Il Comune di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici, garantirà inoltre l’apertura straordinaria di Palazzo Fortuny e Ca’ Pesaro; sarà possibile visitare la Fondazione Bevilaqua La Masa e anche ascoltare musica al Centro culturale Candiani e alla Biblioteca civica Vez di Mestre. Non da ultimo al Parco di San Giuliano sarò proiettato il film di animazione giapponese “La città incantata” di Hayao Miyazaki. “Non dimentichiamo che Art Night non è solo Venezia – ha concluso l’assessore Mar – ma anche la terraferma e le isole offriranno tante occasioni per gustare l’arte in tutte le sue sfaccettature”.

Il programma di Art Night, interamente gratuito e inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si potrà consultare sul sito dedicato www.artnightvenezia.it, da dove sarà possibile anche visionare la mappa digitale geolocalizzata (scaricabile tramite il qrcode presente su tutti i manifesti e le locandine) che rappresenterà un utile strumento per orientarsi fra le moltissime iniziative della notte dell’arte. Il servizio sarà attivo dal 7 giugno.