Va in pensione un medico a Castello, l'Ulss 3 attiva un proprio ambulatorio di continuità assistenziale

Con la fine di maggio, anche il dottor Stefano Chiarot, medico di famiglia che opera a Castello, in via Garibaldi, cessa la sua attività, raggiunta l'età pensionabile. L'Ulss 3 Serenissima risponde attivando in loco un ambulatorio "pubblico" - in cui operano cioè medici dell'Azienda sanitaria - che sarà a disposizione dell'utenza fino a quando sarà necessario, a garanzia della continuità assistenziale. "Offriamo quindi agli assistiti del dottor Chiarot - spiega la dottoressa Giovanna Busso - una duplice opportunità: possono scegliere di fare riferimento ad un altro medico di famiglia, tra quelli già attivi nell'ambito veneziano, oppure possono rivolgersi a questo nuovo ambulatorio di continuità assistenziale, che sarà attivo a Castello, in area Santa Maria Ausiliatrice, in calle San Gioachin 450, da lunedì 5 giugno".

“Uno spazio – spiega l’assessore al Patrimonio Paola Mar – che l’Amministrazione mette a disposizione per agevolare il mantenimento nella zona di un presidio sanitario importante e insostituibile per gli abitanti di Castello”. “Come Comune – ha aggiunto l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - cerchiamo di dare risposte concrete intervenendo in sinergia con altre istituzioni come l’Ulss. Insieme ci stiamo riuscendo lavorando con serietà e collaborazione”.

Fino alla scelta di un nuovo medico, quindi, gli assistiti del dottor Chiarot potranno fare riferimento al nuovo ambulatorio di continuità assistenziale diurna tutti i giorni della settimana: l'ambulatorio infatti sarà operativo di mattina il lunedì e il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il martedì, il giovedì e il venerdì. "Oltre che negli orari di ambulatorio - spiega ancora la dottoressa Busso - sarà possibile contattare l'ambulatorio telefonicamente tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 10.00. E poiché giovedì 1 giugno, primo giorno dopo la cessazione del dottor Chiarot, è considerato prefestivo, l'ambulatorio sarà già attivo con la reperibilità telefonica dalle ore 8.00 alle ore 10.00".

Agli assistiti del dottor Chiarot viene in questi giorni inviata anche personalmente ogni informazione utile. Quelli che, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, decideranno di scegliere il nuovo medico tra i medici disponibili nell’ambito, veneziano, potranno farlo tramite il sito aziendale Azienda Ulss 3 Serenissima, al seguente link: https://www.aulss3.veneto.it/Sportello-Amministrativo. Sempre utilizzando il Sito, alla stessa pagina, cliccando “anagrafe sanitaria appuntamenti”, è possibile, per chi avesse un caso particolare da affrontare, prendere appuntamento presso gli sportelli dell’Anagrafe sanitaria.

Per informazioni, è possibile contattare telefonicamente lo sportello di Anagrafe sanitaria di Venezia Centro storico, chiamando lo 041.5294919 dal lunedì al venerdì, in orario 10.00-13.00, oppure chiamando lo 041.5294920 in orario 11.30-13.00; ancora, è possibile avere informazioni telefonando all'Anagrafe sanitaria del Lido di Venezia, allo 041.5295126, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.