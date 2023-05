Torna “Gli abiti di Silvia”, sfilata di beneficenza a sostegno dell’Istituto Oncologico Veneto

Giovedì 25 maggio al chiostro M9 si tiene “Gli abiti di Silvia”, serata di beneficenza a favore dell’Istituto Oncologico Veneto. L’evento, che inizia alle ore 20, prevede la sfilata di una selezione dei 250 abiti vintage della collezione di Silvia Boischio.

Oltre alla raccolta di fondi, l’obiettivo dell’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è esaltare la femminilità in tutta la sua bellezza e fragilità, lanciare un messaggio di forza e coraggio. A sfilare saranno dottoresse e personale paramedico, che indosseranno abiti americani vintage. Queste modelle “esordienti” impersoneranno alcune celebri attrici del passato, riconosciute icone di stile e di eleganza. L’esibizione di danza sarà parte integrante della sfilata. Un connubio che vuole metaforicamente sottolineare come non esista cura senza ricerca.

Per l’ingresso è richiesta una donazione di 15 euro.