Sabato 6 maggio uno “Sguardo d’insieme” per gli screening sulle malattie oculari e cardiologiche

Con l’obiettivo della prevenzione partirà, sabato 6 maggio da piazzetta Coin a Mestre, il viaggio nel territorio veneziano all’insegna della salute degli occhi e del cuore. Sarà la prima delle tre tappe del progetto “Sguardo d’insieme”, la campagna di prevenzione sulle malattie oculari e cardiologiche promossa da Distretto Rotary 2060, Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Riviera del Brenta e Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta, con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano. L’appuntamento è inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Municipio di Mestre con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, l’assessore allo Sport e alla Protezione civile del Comune di Noale, Giuseppe Mattiello, il direttore sanitario di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Diego Ponzin, la presidente dell’associazione Amici del Cuore Terraferma Veneziana, Maria Elena Maffei, il presidente dell’associazione Cuore Amico Mirano, Nicolò Cammarata, la governatrice Distretto Rotary 2060, Tiziana Agostini.

“Si tratta della prima iniziativa del genere realizzata in questa formulazione e con questa capillarità nel territorio – ha esordito l’assessore Venturini – grazie all’impegno di istituzioni così prestigiose. Vogliamo informare la cittadinanza dell’opportunità di eseguire gratuitamente screening fondamentali per la prevenzione di malattie cardiologiche e oculari. Rispetto a quest’ultime inoltre ricordo il cheratocono, una deformazione della cornea che può manifestarsi dopo i 15 anni: mi rivolgo perciò ai più giovani affinché ne approfittino per venire a fare un esame semplice, rapido e non invasivo”.

Sarà allestito una sorta di villaggio della salute, attivo per tutta la giornata di sabato 6 maggio, con un camper attrezzato per screening oculari rivolti alla prevenzione di malattie oculari come appunto il cheratocono e il glaucoma, a cura di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Accanto al camper della prevenzione oculare, saranno presenti sette stand informativi a cura dei Rotary Club e delle associazioni. A Mestre, grazie agli Amici del Cuore, sarà possibile sottoporsi a screening cardiologici con elettrocardiogramma e misurazione della glicemia e del colesterolo (per i quali occorrerà presentarsi la mattina a digiuno). L’accesso agli esami sarà garantito dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, con possibilità a partire dalle ore 9 di prenotare il proprio appuntamento per l’arco della giornata, mentre i medici ed il personale di Fondazione Banca degli Occhi e dell’associazione Amici del Cuore saranno a disposizione per offrire informazioni e consigli utili.

Stesse modalità di partecipazione si avranno anche nelle giornate di domenica 7 maggio a Noale in Piazzetta dal Maistro e sabato 13 maggio a Dolo in Piazza Municipio, con gli screening oculistici a cura di Fondazione Banca degli Occhi e gli screening cardiologici a cura dell’associazione Cuore Amico Mirano. Saranno inoltre a disposizione materiali informativi sui corretti stili di vita, i principali fattori di rischio per le patologie oculari e cardiologiche e i consigli per evitarle. Tutti gli screening effettuati saranno gratuiti e volti ad individuare la presenza di fattori di rischio.

La galleria fotografica https://v41.it/L17zs