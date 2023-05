Sabato 20 maggio si apre la XXVIII edizione de “I Concerti in Villa e al Museo”, rassegna di cinque appuntamenti musicali

Sabato 20 maggio prende il via la XXVIII edizione de “I Concerti in Villa e al Museo”, rassegna musicale organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Mestre in collaborazione con M9 Museo del ‘900, Pro Loco Mestre, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”, Associazione BACHaro Tour, Bar Corte dei Matti.

La rassegna, che è inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si articola in cinque concerti, previsti il 20 e 27 maggio, il 10, 17 e 24 giugno. In allegato il programma. Gli appuntamenti si terranno presso i giardini di due storiche ville della terraferma veneziana di proprietà privata, Villa Malvolti e Villa Zajotti Saccomani, che i proprietari apriranno al pubblico per l'occasione, e presso alcuni spazi di M9 Museo del ‘900: Chiostro, Auditorium “Cesare De Michelis” e Corte dei Matti. I concerti nei parchi delle ville, svolgendosi all'aperto, vogliono rievocare l'atmosfera delle antiche "feste in villa": saranno preziose occasioni per scoprire due piccoli tesori della nostra Città. Prima di ogni concerto la Pro Loco Mestre illustrerà il luogo che ospita l’evento.

Il concerto di questo sabato si terrà alle ore 17 in villa Malvolti (Mestre) e vedrà impegnati il violinista Ernesto Campagnaro e il violoncellista Riccardo Baldizzi con il seguente programma: Z. Kodály, duo in re minore per violino e violoncello op. 7; J. S. Bach, ciaccona dalla partita n. 2 in re minore per violino solo bwv 1004; G. Sollima, lamentatio per violoncello solo; G. B. Platti, Ricercare n.1 per violino e violoncello. Ernesto Campagnaro è nato a Castelfranco Veneto (TV) nel 2001. Si diploma con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto, sotto la guida del Maestro Michele Lot. Attualmente frequenta un Master of Arts in Music Performance nella classe del Maestro Klaidi Sahatci presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Riccardo Baldizzi, n ato nel 1997 a Este (PD), si diploma col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, sotto la guida del M° Vittorio Ceccanti. Attualmente frequenta il Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano nella classe del M° Enrico Dindo.

Per il concerto di sabato il costo è di 15 euro per i biglietti interi, 8 euro per i ridotti (under 30, soci Amici della Musica di Mestre, possessori M9 card, soci Pro Loco Mestre, iscritti FAI) e 5 euro per i ridotti riservati agli studenti. I biglietti sono in vendita presso la sede degli Amici della Musica di Mestre, viale G. Garibaldi 44/A a Mestre. Per informazioni: Associazione Amici della Musica di Mestre, tel. 0413127493 – info@amicidellamusicadimestre.it.