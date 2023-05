Oggi a Mestre “Sguardo d’insieme”, la campagna di prevenzione con screening gratuiti sulle malattie oculari e cardiologiche

Sono stati davvero numerosi, sin dalle prime ore del mattino, i cittadini mestrini che hanno partecipato alla campagna di prevenzione sulle malattie oculari e cardiologiche promossa, nell’ambito del progetto “Sguardo d’insieme”, da Distretto Rotary 2060, Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Riviera del Brenta e Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta, con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano.

Nel “villaggio della salute” allestito in piazzetta Coin, comprendente un camper attrezzato per screening oculari rivolti alla prevenzione di malattie oculari come il cheratocono e il glaucoma, una postazione in cui era possibile sottoporsi a esami cardiologici con elettrocardiogramma e misurazione della glicemia e del colesterolo, e stand informativi sui corretti stili di vita, a cura dei Rotary Club e delle associazioni, le visite si sono succedute senza soluzione di continuità.

Nella sola mattinata sono stati compiuti 75 screening oculistici (con 10 persone inviate per approfondimenti per glaucoma e 3 per cheratocono) e 80 screening cardiologici.

“Numeri così alti – ha sottolineato l’assessore Laura Besio, che oltre a portare questa mattina il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale agli organizzatori, si è pure sottoposta agli screening - confermano che l'iniziativa è stata apprezzata e ha raggiunto lo scopo che si prefiggeva, ossia ribadire l'importanza della prevenzione.

Campagne come questa sono fondamentali per la salute dei cittadini e troveranno sempre il nostro appoggio, perché lanciano un messaggio che come Amministrazione da sempre incoraggiamo e sosteniamo con forza.”

L’iniziativa sarà ripetuta domani, domenica 7 maggio, a Noale, in Piazzetta dal Maistro e sabato 13 maggio a Dolo, in Piazza Municipio, con gli screening oculistici a cura di Fondazione Banca degli Occhi e gli screening cardiologici a cura dell’associazione Cuore Amico Mirano.