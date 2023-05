Malattia di Parkinson: l’esperienza dei Centri Sollievo, questa mattina un convegno al Candiani

L’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto questa mattina al Centro culturale Candiani di Mestre al convegno “Una risposta possibile nella Malattia di Parkinson: l’esperienza dei Centri Sollievo” organizzato dalle Associazioni del Veneto dei pazienti parkinsoniani e loro familiari e, in particolare, dall’associazione “Parkinsoniani Associati Mestre Venezia ODV”. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, il direttore del Settore Coesione sociale del Comune di Venezia, Danilo Corrà, il presidente dell'associazione Parkinsoniani Associati di Mestre - Venezia, Antonino Marra.

“Lo scenario è inquietante – è stato spiegato – perché, a fronte dei 36.000 malati di Parkinson e parkinsonismi in Veneto, si fa sempre più strada la consapevolezza di un coinvolgimento di persone giovani con diagnosi non sempre puntuali vista la tipologia della malattia. Per questo le associazioni del Veneto dei pazienti parkinsoniani e i loro familiari si sono posti l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e offrire elementi di conoscenza che consentono di affrontare la malattia in tempo utile”.

Il Progetto Sollievo ha come obiettivo l’offrire percorsi di riattivazione e resilienza da parte dei partecipanti per recuperare spazi, attività e coscienza del proprio sé, che spesso con la diagnosi e l’evolversi della malattia vanno persi. Nel contempo il Centro vede coinvolti volontari per la gestione delle attività e dà spazio ai familiari per un confronto o per occuparsi di sé stessi e delle incombenze familiari. Il relazionarsi con il territorio, le istituzioni e le realtà private, associative e di volontariato, vede il Centro essere protagonista della rete di sostegno che affianca le persone colpite dal Parkinson.

"Vogliamo continuare questo percorso comune - ha concluso l'assessore Venturini - per garantire alle persone con malattia di Parkinson tutta una serie di opportunità che, da un lato rallentano il progredire della malattia e dall'altro lavorano sull'autonomia delle persone e sul miglioramento della loro condizione di vita. La medicina e la scienza stanno facendo molti progressi ed è quindi importante affiancare, a questo, un lavoro sociale per garantire ai malati autonomia e sostegno".