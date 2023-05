Festa dell’Europa: inaugurata la mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea”

La Festa dell’Europa 2023 si è aperta questa mattina con l’inaugurazione della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea” al Portego delle Colonne della Scuola Grande di San Marco (Ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo) alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello, della responsabile del servizio Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Francesca Vianello, del direttore dei Servizi socio sanitari Ulss 3 Serenissima, Massimo Zuin, del direttore del Polo culturale e museale della Scuola Grande di San Marco, Mario Po’, degli studenti del Liceo Stefanini di Venezia.

La mostra, composta di disegni, fotografie e testi, è organizzata da Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia in collaborazione con la Scuola Grande di San Marco e l’Azienda Ulss 3 Serenissima. Si tratta di un percorso espositivo costituito da 21 pannelli in italiano e inglese che illustrano le figure delle 8 donne e dei 13 uomini che hanno contribuito a realizzare l’Unione Europea. Si tratta di Nicole Fontaine, Ursula Hirschmann, Nilde Iotti, Marga Klompé, Anna Lindh, Melina Mercouri, Simone Veil, Louise Weiss e Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Walter Hallstein, Helmut Kohl, Sicco Mansholt, François Mitterand, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli.

“Questa mostra, come tutto il periodo della Festa dell’Europa, rappresenta un momento importante di dialogo e riflessione – ha dichiarato il vicesindaco Tomaello – per poter appunto riflettere con spirito critico e attento, anche rispetto agli accadimenti di questi giorni. Abbiamo qui rappresentati e descritti le madri e i padri fondatori dell’Europa: erano un gruppo eterogeneo di persone mosse però dagli stessi ideali, ovvero quelli della pace, dell’unità e della prosperità in Europa. Oltre a loro molti altri hanno ispirato il progetto europeo e hanno lavorato per realizzarlo, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, ma decisi a costruire insieme il loro comune destino”.

La mostra, che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 31 maggio, dalle ore 6.45 alle 21, con ingresso libero, è stata prodotta e inaugurata in occasione della Festa dell’Europa del 2014 a Venezia. Da allora è itinerante e ha toccato le scuole superiori del Veneto, le sedi istituzionali dei partner veneti Europe Direct e altri enti pubblici della regione.