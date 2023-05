In bicicletta nei luoghi delle stragi nazifasciste: oggi all’Istituto Gritti l’incontro con Giovanni Bloisi

Si è svolto questa mattina, all’Istituto “Andrea Gritti” di Mestre, l’incontro degli studenti e degli insegnanti con Giovanni Bloisi, 69enne di Varano Borghi (Varese) che sta compiendo in questi mesi un viaggio in bicicletta toccando i luoghi della memoria della lotta di Liberazione e delle stragi nazifasciste. All’appuntamento, al quale erano presenti anche i rappresentanti dell’Anpi locale, è intervenuta l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar. L’Anpi, infatti, grazie alle sue strutture territoriali, coordina e supporta Bloisi nell’organizzazione delle varie tappe del viaggio. L’appuntamento con gli studenti è inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa”

La mattinata è stata un’opportunità non solo di incontro ma anche di confronto sui temi della memoria e delle pagine più importanti della storia d’Italia, come ha spiegato l’assessore Mar: “Voglio innanzitutto ringraziare l’Anpi e la scuola per aver reso possibile questo momento – ha sostenuto l’assessore – perché conoscere la storia attraverso i suoi testimoni è una ricchezza per tutti noi, è come aprire una finestra sul passato che ci permette di capire meglio il presente e la politica. Siate curiosi e desiderosi di apprendere – ha aggiunto Mar rivolgendosi ai ragazzi – perché questo farà di voi dei cittadini consapevoli e preparati”.

Giovanni Bloisi è un viaggiatore solitario e da decenni, in autonomia, percorre l’Italia e l’Europa visitando i luoghi della memoria delle due guerre mondiali. Viaggia sempre in bicicletta, con tenda, sacco a pelo, fornello e bandiera della pace. Qualche anno fa ha progettato il percorso della memoria per onorare le vittime delle stragi nazifasciste, distribuito su più tappe: quest’anno sta percorrendo la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia.

Per conoscere i dettagli del percorso si può consultare il sito www.ciclistadellamemoria.com/

La galleria fotografica https://v41.it/L18cv