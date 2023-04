“La voce grande di Venezia”: il 25 aprile un concerto diffuso tra arte e musica per riscoprire le Scuole grandi della città

Quest’anno, il 25 aprile, a Venezia, giorno in cui si celebra san Marco, patrono della città, sarà anche all’insegna della musica, con un concerto itinerante per 200 voci: quelle della “Big vocal orchestra” e dei “Vocal skiline”. Un concerto diffuso, che si terrà in 10 tappe, toccando tutte le antiche Scuole Grandi di Venezia e alcune di quelle Storiche e di Nazionalità.

L’evento, promosso in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela e Venezia Unica, nell’ambito della programmazione ufficiale delle iniziative per il 25 aprile veneziano, è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa, tenutasi nella sede dell’Ateneo Veneto, a cui ha presenziato anche l’assessore comunale al Turismo, Simone Venturini.

“E’ un’iniziativa – ha sottolineato l’assessore – davvero straordinaria, che si innesta in quella che è una delle feste veneziane per eccellenza, quella del 25 aprile: festa di storia, tradizione, partecipazione popolare. In questo caso, attraverso questo percorso musicale, si potrà conoscere, o riscoprire, un’esperienza davvero unica al mondo, quella rappresentata della grandi Scuole veneziane.”

Obiettivo della manifestazione è infatti quello di collegare tra loro, e con la città, le realtà pulsanti delle Scuole di Venezia in un unico evento, attraverso un fil rouge di arte a 360 gradi capace di coinvolgere lo spettatore in un’esperienza unica, tra pittura, scultura, musica e storia, grazie anche alla presenza di alcune guide turistiche (messe a disposizione dall’Associazione Guide Turistiche di Venezia e da Best Venice Guides) che, in ogni tappa, avranno il compito di spiegare, e far comprendere al meglio, al pubblico, l’ambiente in cui si svolge in quel momento l’evento.

Le 10 tappe previste sono: la Scuola Grande di S. Marco (Ospedale Civile) - Scuola Grande di S. Maria del Rosario (S. Giovanni e Paolo); la Scuola Grande di S. Maria di Valverde (Misericordia); la Scuola Grande di S. Teodoro; la Scuola Grande di S. Fantin (Ateneo Veneto); la Scuola Grande di S. Maria della Carità (Accademia); l’Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia (S. Giacometto di Rialto); la Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone: la Scuola Grande di S. Maria del Carmelo (Carmini); la Scuola Grande di S. Rocco; la Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista.

Già tutti esauriti i 1.000 biglietti messi gratuitamente a disposizione: ci sarà però la possibilità di seguire l’evento con una diretta sul web molto coinvolgente, effettuata con una camera 360, che darà anche la possibilità allo spettatore di cambiare in autonomia, con un clic del mouse, anche l’inquadratura, osservando le opere d’arte e l’ambiente circostante e percorrendo insieme ai coristi il tragitto nelle calli di Venezia, entrando in ciascuna tappa accompagnato dalle guide turistiche, che cureranno una vera e propria “telecronaca” dell’evento.

Tutte le info e il programma completo

Venezia, 21 aprile 2023