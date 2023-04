CertiLingua: consegna degli attestati a 24 allievi del Veneto

L’assessore comunale all’Università, Paola Mar, ha preso parte questa mattina, a Palazzo Ca’ Michiel delle Colonne, sede del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, alla cerimonia di consegna degli attestati CertiLingua, conferiti a 24 allievi delle scuole del Veneto, a seguito della validazione e riconoscimento del percorso di eccellenza effettuato nel triennio della scuola secondaria di secondo grado.

"Oggi avete raggiunto un risultato di eccellenza - ha esordito l'assessore Mar rivolgendosi agli studenti - e devo dire che mi pento di non aver studiato bene le lingue da ragazza. Come assessore all'Università sto lavorando al progetto 'Venezia Campus' che prevede il raddoppio degli studenti universitari in città e in questo contesto le lingue sono fondamentali. Il vostro futuro passa anche attraverso delle competenze linguistiche perchè il futuro è fatto di interazioni con il mondo e noi tutti siamo cittadini del mondo".

L’iniziativa è stata anche l’occasione per presentare il progetto pilota “Assistenti di lingua inglese dal Canada”, realizzato dall’Ufficio scolastico regionale in collaborazione con l’Università del British Columbia di Vancouver e la Regione del Veneto.