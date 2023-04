“Alle origini di Venezia”, due conferenze sulla storia antica della città e del suo territorio

L’Università del Tempo Libero organizza “Alle origini di Venezia”, ciclo di due conferenze sulla storia antica della città e del suo territorio presentate da Giorgio Fazzin. Entrambi gli appuntamenti, che rientrano nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si terranno al Centro Culturale Candiani alle ore 16.

Si comincia mercoledì 19 aprile con “Le strade romane nel Veneto”. Nella vastissima rete stradale romana, i tracciati che interessavano la Decima Regio Venetia e Histria hanno sempre giocato un ruolo di primissimo piano dal punto di vista civile, militare, economico. Attualmente siamo in grado di ricostruire attraverso scritti e mappe almeno in parte questi percorsi. In particolar modo possiamo evidenziare la via Annia, la Claudia Augusta e il Graticolato Romano che forse senza saperlo spesso percorriamo.

Il secondo incontro, in programma il 26 aprile, avrà per argomento “Il Medoacus e gli interventi idraulici della Serenissima”. Il Medoacus è il termine con il quale i romani indicavano il fiume Brenta, che, nei secoli e fino ai nostri giorni, ha segnato avvenimenti e storie relative alla nostra regione. Verranno evidenziate le variazioni del corso dei fiumi nei secoli e gli interventi della Repubblica Veneta per evitare l'interramento della laguna di Venezia. Saranno anche considerati gli altri fiumi che nei secoli hanno riversato le loro acque in laguna alterando delicati equilibri.

L’ingresso alle conferenze è libero. Per informazioni contattare il numero 3338890222.