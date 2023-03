Mercoledì 22 marzo la console onoraria del Brasile incontra la comunità brasiliana del Veneto

Mercoledì 22 marzo il Consolato Onorario del Brasile di Venezia organizza una giornata di incontro tra la console onoraria Helen Gnocchi e la comunità brasiliana del Veneto. L’iniziativa fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa”.

L’evento avrà luogo nel centro civico di via Sernaglia 43. Si inizierà alle 17.30 con un incontro conviviale dedicato alle donne. Attraverso la musica folcloristica brasiliana di Mara D’Ambruoso, le partecipanti potranno compiere un viaggio nella loro interiorità.

Alle 18 la console Gnocchi sarà a disposizione per ricordare le funzioni del Consolato Onorario per il Veneto, per illustrare i servizi consolari disponibili, dialogare e confrontarsi sul sostegno a proposte di iniziative culturali.

L’accesso è libero. Si prega, però, di prenotare scrivendo all’indirizzo consular.eventi@gmail.com