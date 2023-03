Marzo Donna: cento partecipanti alla Camminata Rosa al parco San Giuliano e Forte Marghera

Cento partecipanti, per una mattinata all'insegna dello sport, della socialità e della sensibilizzazione. Si è tenuta oggi, al parco San Giuliano e a Forte Marghera, la Camminata Rosa organizzata, nell'ambito del Marzo Donna, dalla Commissione delle Elette della Municipalità di Mestre Carpenedo. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell'associazione Nordic Walkin Italy di Mestre.

Alla manifestazione è intervenuta la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Con lei Paola Tommasi, vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo insieme alle consigliere Maria Pia Teso e Monica Fortuna, per la Municipalità di Favaro Veneto ha partecipato la consigliera Rosanna Rado.

"Donna, vita e libertà" è lo slogan che accompagna il mese di iniziative, oltre cento quelle organizzate sull'intero territorio comunale, che hanno come filo conduttore la difesa dei diritti con un focus sulla situazione delle donne iraniane.

"Un'attenzione particolare che come Amministrazione, con il supporto delle Municipalità e delle associazioni che da sempre ci sostengono in queste iniziative, abbiamo avuto fin dalla morte di Mahsa Amini. Oggi, questa camminata, è dedicata a tutte quelle donne che non possono camminare, che non sono libere di poterlo fare. Fa piacere constatare che anche oggi qui con noi sono presenti tanti uomini, che sostengono la causa". Tra quelli presenti alla partenza della Camminata Rosa è intervenuto Reza Rashidy, iraniano, che ha raccontato la difficile battaglia per la libertà e la tutela dei diritti che è in corso in Iran.

Sul tema nei prossimi giorni ci saranno diverse iniziative organizzate nell'ambito del Marzo Donna. A ricordarle è stata Paola Tommasi che ha annunciato la presenza dell'attivista Samereh Sagheb, martedì 21 alle ore 18, al Municipio di Mestre nell'ambito dell'incontro "Donne iraniane si raccontano".

Sempre nell’ambito delle iniziative del Marzo Donna ieri sera all’auditorium del Centro Culturale Candiani è andato in scena il reading multimediale "#BeMyVoice Il mondo cambia ogni giorno", scritto e diretto da Aram Ghasemy, con Aram Ghasemy e Beppe Sordi, prodotto dalla Compagnia Tameh. Una iniziativa che ha messo in luce il dramma di un popolo in lotta per la libertà delle donne iraniane.